خماسية نظيفة.. بايرن ميونيخ يحقق رقما قياسيا جديدا بدوري الأبطال

سجل بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في أول 21 دقيقة في طريقه للفوز 5-صفر على فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء 4-1-2022) ليظل في صدارة المجموعة الثالثة ويحقق رقما قياسيا لأطول فترة بدون هزيمة في مباريات دور المجموعات بالبطولة القارية.

وخاض الألمان حتى الآن 31 مباراة في دور المجموعات بالبطولة دون هزيمة، متجاوزين بذلك الرقم السابق المسجل باسم ريال مدريد.

كما سجل الفريق تسعة أهداف في آخر مباراتين لهم في جميع المسابقات بعد فوزه 4-صفر في الدوري على باير ليفركوزن يوم السبت الماضي لينهي سلسلة مؤلفة من أربع مباريات بدون انتصار في دوري الدرجة الأولى الألماني.

ووضعت أهداف ليروي ساني في الدقيقة السابعة وسيرج جنابري بعدها بخمس دقائق وساديو ماني في الدقيقة 21 أصحاب الأرض في المقدمة بسرعة.

ولم يجد الفريق البافاري، الذي سيواجه بروسيا دورتموند في قمة الدوري الألماني يوم السبت المقبل، أي مقاومة من منافسه التشيكي واستغل الثغرات الكبيرة في دفاعه في كل فرصة سنحت له.

وقال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ “قام اللاعبون بعمل جيد حقا. هذه هي الطريقة المناسبة للتعامل مع مباراة كهذه.

“تم حسم المباراة بسرعة نوعا ما ثم سارت الأمور بعدها وفقا لما رأيتم.”

وأضاف “لكن هذا يعد نوعا من النضج أيضا في ظل التركيز على مباراة السبت وعدم اللجوء للهجوم بشكل دائم.

“كانت مباراة جيدة لأننا ادركنا أننا نسير بخطوات جيدة في الاتجاه الصحيح”.

وغاب توماس مولر ويوزوا كيميش بسبب اصابتهما بكوفيد-19. وكان الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط ليون جوريتسكا اصيبا بكورونا الأسبوع الماضي وعادا لتدريبات الفريق قبل عدة أيام.

لكن بايرن تفوق تماما على منافسه بفضل تمريراته الرائعة، وكان على جمال موسيالا أن يجعل النتيجة 4-صفر في الدقيقة 25 عندما لم يكن أمامه سوى حارس المرمى ليتفوق عليه لكنه أطلق تسديدته في جسد ماريان تفردون.

وظن اللاعب الدولي الألماني أنه عوض هذا الخطأ في الدقيقة 36 عندما سدد كرة غيرت مسارها لتسكن شباك تفردون بعد هجمة سريعة من الألمان، لكن محاولته أُلغيت بداعي التسلل.

ومع ذلك، استأنف بايرن المباراة بعد الاستراحة من حيث انتهى في الشوط الأول بعد أن انقض ساني على تمريرة ماني المتقنة ليطلق تسديدة في الشباك بعد مرور خمس دقائق بعد بداية الشوط الثاني.

وسجل البديل إيريك مكسيم تشوبو-موتينج من تسديدة ارتدت من القائم قبل مرور ساعة على بداية اللقاء ليكمل الخماسية ويضع بايرن في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات.

وسيلعب إنتر ميلان وبرشلونة، وكلاهما يملك ثلاث نقاط، أمام بعضهما البعض في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.