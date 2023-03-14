خماسية هالاند.. مانشستر سيتي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

أحرز إرلينج هالاند خمسة أهداف بينها ثلاثية في الشوط الأول ليقود مانشستر سيتي للفوز 7-صفر على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل لدور الثمانية (الثلاثاء 14-3-2023).

وتأهل سيتي إلى دور الثمانية بعد فوزه 8-1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وأحرز المهاجم النرويجي أهدافه الخمسة خلال 63 دقيقة فقط قبل استبداله ونزول زميله خوليان ألفاريز بدلا منه.

وافتتح المهاجم الشاب البالغ عمره 22 عاما أهدافه في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وبعدها بدقيقتين تابع تسديدة قوية من زميله كيفن دي بروين ارتدت من العارضة ليحولها بضربة رأس قوية للمرمى.

وأضاف هدفه الثالث بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد الاستراحة جعل إيلكاي جندوجان النتيجة 4-صفر لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، وبعدها بأربع دقائق واصل هالاند هز الشباك عندما تابع تسديدة ارتدت من حارس الضيوف.

وفي الدقيقة 57 سجل هدفه الخامس والسادس لسيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ارتدت من الدفاع.

ورغم خروج هالاند، واصل سيتي هز الشباك عندما اختتم دي بروين أهداف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.