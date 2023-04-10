خورخي ألميرون يتولى تدريب بوكا جونيورز

أعلن نادي بوكا جونيورز المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم الاثنين عن تعيين خورخي ألميرون مدربا للفريق ليحل بديلا لهوجو إيبارا.

وسيتولى المدافع الأرجنتيني السابق تدريب حامل لقب الكأس والدوري المحليين، والذي يحتل المركز 12 هذا الموسم متأخرا بفارق عشر نقاط عن ريفر بليت متصدر الترتيب.

وكتب بوكا على تويتر “خورخي ألميرون..أهلا بك في بيتك”، ونشر عدة صور للمدرب الجديد في أول حصة تدريبية له مع الفريق.

وتولى ألميرون (51 عاما) الذي بدأ مسيرته التدريبية في الدوري المكسيكي، تدريب عدة فرق مثل إندبندينتي ولانوس الذي فاز معه بلقب الدوري المحلي وكأس السوبر الأرجنتيني لكنه خسر معه نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2017 أمام جريميو البرازيلي.

ورحل ألميرون عن تدريب إلتشي بعد أقل من شهر من توليه المنصب العام الماضي بسبب النتائج السيئة للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني.