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خيبة أمل كبيرة.. مدرب سان جيرمان يصف تصرّف حكيمي بـ "الغبي"

منذ 6 دقائق
لحظة خروج حكيمي مطرودًا.. ويظهر في الصورة غالتييه

لحظة خروج حكيمي مطرودًا.. ويظهر في الصورة غالتييه

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وصف كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، البطاقة الحمراء التي حصل عليها مدافع الفريق أشرف حكيمي في مواجهة لوريان بالغبية، مشيرًا إلى أنّه يرغب في أن يكون فريقه أكثر طموحًا.

يأتي ذلك بعد أن خسر حامل لقب الدوري الفرنسي أمام لوريان 1 -3، يوم الأحد في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وأكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد مرور أول 20 دقيقة عقب حصول حكيمي على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي حديثه عن البطاقة الحمراء التي تلقاها حكيمي بعد تدخلات خشنة على كل من رومان فايفر ودارلين يونغوا، أبدى غاليتييه شعوره بالإحباط إزاء أداء لاعبه والفريق بشكل عام.

وقال غاليتييه: لا يوجد سبب يجعل أشرف متوترًا وعصبيًا هكذا، البطاقة الثانية غبيّة للغاية، لم يكن هناك شيء يشير إلى أنّ ذلك الأسبوع سيكون متوترًا بالنسبة لنا.

وأضاف: إنها خيبة أمل كبيرة ويجب أن نظهر رد فعل سريعاً لأننا لا نعلم عدد النقاط التي سنحصل عليها، لقد كان النصف الثاني من الموسم مخيبًا لنا للغاية.

وأوضح: مباراة تروا قادمة، لقد تصدرنا الترتيب منذ بداية البطولة، لكن علينا أن ننهيها بانتصارات، يجب أن يكون لدينا الطموح لفعل المزيد.

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