داروين نونيز ينضم لليفربول في عقد يمتد لست سنوات

أعلن نادي ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع داروين نونيز في عقد طويل المدة بعد أن أكمل مهاجم أوروجواي انتقاله من بنفيكا.

وكان بنفيكا البرتغالي قد أعلن أمس الاثنين أنه توصل لاتفاق مع ليفربول بشأن انتقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 75 مليون يورو (78.17 مليون دولار) بالإضافة إلى 20 مليون يورو كرسوم إضافية.

وتصدر نونيز قائمة هدافي الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي وأحرز 34 هدفا في جميع المسابقات مع بنفيكا من بينها أهداف في مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وستحسم الصفقة بعد حصول اللاعب على تصريح العمل والبطاقة الدولية.

بدأ نونيز مسيرته في الملاعب من مسقط رأسه في أوروجواي وتحديدًا رفقة العريق بينيارول ليتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى يصعد للفريق الأول في 2018.

ومع تألق اللاعب مع فريق بينيارول، نجح نادي ألميريا برئاسة تركي آل الشيخ في التعاقد معه عام 2019 لتكون بوابة اللاعب للتواجد في أوروبا، لينضم للفريق الإسباني مقابل 13 مليون يورو.

وفي 2020، رحل اللاعب إلى بنفيكا مقابل 24 مليون يورو ليقدم مستويات رائعة مع الفريق البرتغالي وبالأخص في مباريات دوري أبطال أوروبا، إذ ساهم في الإطاحة ببرشلونة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.