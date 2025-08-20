دار فالنتينو الإيطالية تعين مدير ميهوله القطرية رئيساً تنفيذياً جديداً لها

أعلنت دار (فالنتينو) الإيطالية للأزياء، اليوم الأربعاء، تعيين ريكاردو بيلليني المخضرم في الصناعة رئيسا تنفيذيا جديدا لها، قادما إليها من شركة “ميهوله للاستثمار” القطرية المالكة لدار الأزياء الإيطالية.

وسيحل بيلليني، الذي سيتولى المنصب في بداية سبتمبر أيلول، محل جاكوبو فينتوريني الذي أُعلن رحيله عن الدار الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التعيين في إطار التغيير واسع النطاق في الإدارة والتوجه الفني الذي يجتاح صناعة الأزياء في وقت تعاني فيه من ركود كبير في السوقين الرئيسيتين الأمريكية والصينية.

وسيبدأ مصممون جدد العمل في علامات تجارية منها (شانيل) و(بالنسياجا) و(لوفا) و(ميزو مارجيلا) و(فيرساتشي) في أسابيع الموضة المقبلة في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.

وقال بيلليني في بيان “يشرفني الانضمام إلى فالنتينو، الدار الأيقونية التي تمزج بين التراث الاستثنائي والحرفية مع لمسة إبداع فريدة من نوعها”.

ويظهر ملف بيليني الشخصي على منصة (لينكد إن) أنه كان مديرا إداريا في ميهوله، وهو منصب تولاه في يناير كانون الثاني الماضي.

وفالنتينو مملوكة الآن جزئيا لمجموعة (كيرنج) الفرنسية للمنتجات الفاخرة والتي اشترت حصة 30 بالمئة من ميهوله مقابل 1.7 مليار يورو (ملياري دولار) في 2023، مع التزام بشراء باقي الحصة بحلول عام 2028.

ونفت ميهوله الشهر الماضي تقريرا صحفيا يفيد بأن المجموعتين حاملتي الأسهم تفكران في بيع فالنتينو.