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دار نشر: مذكرات الامير هاري باتت أسرع كتاب غير روائي مبيعا في بريطانيا

منذ 40 دقيقة
مذكرات الأمير هاري

مذكرات الأمير هاري

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أفاد ناشر مذكرات الأمير هاري الثلاثاء بأن مذكراته التي تحمل عنوان (سبير) أو “الاحتياطي” باتت أسرع كتاب غير روائي مبيعا في بريطانيا بعد أن باع منها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية.

وقال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر ترانسوورلد بنجوين راندوم هاوس في بيان “دائما ما كنا نعرف أن هذا الكتاب سيحقق رواجا كبيرا، لكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلا”.

وأضاف “على حد علمنا، المطبوعات الوحيدة التي بيعت أكثر في يومها الأول هي تلك التي كان بطلها هاري (بوتر) الآخر”.

وذكر الناشر أن هذا يستند إلى المبيعات البريطانية.

وطُرحت مذكرات الأمير هاري، التي عُرضت نسختها باللغة الإسبانية للبيع في وقت أبكر مما كان مخططا لها عن طريق الخطأ، للبيع رسميا اليوم الثلاثاء، إذ توجه القراء المتحمسون إلى المكتبات للحصول على نسختهم من مذكرات تحتوي على معلومات عن العائلة الملكية البريطانية.

وجذبت المذكرات الانتباه في جميع أنحاء العالم بسبب ما كشفت عنه من اتهامات هاري لوالده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأكبر الأمير وليام.

    المصدر :
  • رويترز

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