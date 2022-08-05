داعمًا خط الوسط.. روما يستعير فينالدم من سان جيرمان

أعلن روما، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب وسط هولندا “جورجينيو فينالدم” مُعارًا من باريس سان جيرمان مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم.

ويغادر لاعب ليفربول السابق صفوف بطل فرنسا بعدما سجل ثلاثة أهداف في 38 مباراة عقب التعاقد معه لثلاث سنوات في 2021.

وقال فينالدم (31 عاما): “شعور رائع حقا أن أكون لاعبًا في روما، كل من تحدثت معهم أعطوني انطباعات مذهلة عن النادي وجماهيره”.

وأضاف “عبّر النادي بوضوح عن مدى احتياجه لي من خلال جهوده لإكمال الاتفاق وهو ما يمنحني الكثير من الثقة.

استقبال الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي كل مكان كان رائعًا، وأعد بتقديم أقصى جهد لمساعدة الفريق في المنافسة بجميع المسابقات هذا الموسم”.

ويلتحق فينالدم بـ “باولو ديبالا” و”نيمانيا ماتيتش” و”زكي جليك” و”ميلي سفيلار” صفقات روما هذا الصيف.

وسيرتدي اللاعب الهولندي القميص رقم 25 مع “الذئاب”.

وأنهى روما الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري، وفاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي تحت قيادة المدرب “جوزيه مورينيو”.

هذا وسيبدأ الموسم الجديد بزيارة إلى سالرنيتانا يوم 14 آب الجاري.