دانييل ميدفيديف المصنف الأول في بطولة أمريكا للتنس

سيكون الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد أن ضمن استمراره على رأس قائمة التصنيف الدولية لمحترفي التنس بالتأهل الليلة الماضية لنهائي بطولة لوس كابوس في المكسيك.

ولم يشارك ميدفيديف (26 عاما) في بطولة ويمبلدون بسبب منع اللاعبين الروس من المشاركة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وشارك في البطولة الحالية بالمكسيك (فئة 250 نقطة) وهو مهدد بفقدان المركز الأول عالميا.

لكن فوزه الليلة الماضية في قبل النهائي على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 7-6 و6-1 ضمن له الاستمرار في الصدارة عالميا حتى بطولة أمريكا المفتوحة أخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي على الأقل.

وقال ميدفيديف في الملعب بعد الفوز “كانت مباراة صعبة جدا.. بدأ هو بصورة جيدة جدا والأداء طوال المجموعة الأولى كان عاليا جدا”.

وفي رابع مباراة نهائية يخوضها خلال الموسم الحالي سيسعى ميدفيديف إلى الفوز بلقبه الأول في العام الحالي.

وبعد أن خسر في نهائي أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي أمام الإسباني رافائيل نادال انهزم ميدفيديف أيضا في مباراتين نهائيتين على الملاعب العشبية في هولندا وألمانيا بعد ذلك.

وفي نهائي البطولة الحالية في وقت لاحق اليوم السبت سيلتقي ميدفيديف مع حامل اللقب البريطاني كاميرون نوري المصنف 12 في البطولة والذي فاز 6-4 و3-6 و6-3 في مباراة قبل النهائي الأخرى على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم.