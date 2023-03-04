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دانييل ميدفيديف يحرز لقب بطولة دبي للتنس

منذ 46 دقيقة
دانييل ميدفيديف يحرز لقب بطولة دبي للتنس

دانييل ميدفيديف يحرز لقب بطولة دبي للتنس (رويترز)

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واصل الروسي دانييل ميدفيديف تألقه وأحرز لقب بطولة دبي المفتوحة للتنس، بتغلبه على مواطنه أندريه روبليف في النهائي (السبت 4-3-2023).

وتمكن ميدفيديف من الفوز بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-2 و6-2 دون مقاومة كبيرة من صديق طفولته روبليف حامل اللقب، ليحصد لقبه الثالث في ثلاثة أسابيع، بعد تتويجه في الدوحة وروتردام.

وعزز ميدفيديف، الذي لم يخسر أي مجموعة في البطولة الجارية، سجله ورفع رصيده إلى 19 لقبا في بطولات المحترفين.

وقال ميدفيديف بعد التتويج “هذا رائع لأني لم أبدأ الموسم بشكل مثالي. في التنس يتملكك الشك عندما لا تفوز بالمباريات، لكن لدي مشاعر أفضل الآن”.

وأضاف “أنا سعيد جدا بالأسابيع الثلاثة الماضية وأتطلع للأسابيع المقبلة. أعرف أن أندري قادر على خلق المشاكل لأي منافس. كلما تواجهنا، يحاول أن يجعلني أعاني، وأنا أيضا بدوري أحاول ذلك”.

وتابع “استطعت التفوق اليوم، ولكن المباراة المقبلة بيننا قد تمثل قصة مختلفة”.

ويسعى ميدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة سابقا، لمواصلة الانتصارات عندما يخوض بطولة إنديان ويلز في الولايات المتحدة التي تقام خلال الفترة من 19 مارس آذار وحتى الثاني من أبريل نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

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