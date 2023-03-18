داني ألفيس يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن ببرشلونة

قرر البرازيلي داني ألفيس خوض إضراب عن الطعام في السجن ببرشلونة بعد قرار زوجته جوانا سانز الانفصال عنه بسبب اتهامه باغتصاب فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وزارت الإسبانية داني ألفيس في شباط / فبراير الماضي وسط أخبار عن مطالبتها بالطلاق، ثم زارته مؤخرا ونشرت رسالة بخط يدها تعلن من خلالها انفصالها عنه.

وأكدت قناة “كوتروا” أن داني ألفيس، مدافع برشلونة السابق، البالغ 39 عاما، قرر خوض إضراب عن الطعام داخل السجن بسبب قرار زوجته.

وبحسب مصادر القناة من داخل السجن فإن داني ألفيس “منهار تماما وعصبي جدا” بعد أن أخبرته جوانا، 29 عاما، أنها تريد إنهاء زواجهما، وإن هناك أياما لا يأكل فيها أي شيء.

وحذفت جوانا معظم صورها رفقة ألفيس من حسابها على “إنستغرام” بعد اعترافه السابق بأنه مارس الجنس مع الفتاة برضاها، وجاء بعد نفيه التام بأنه يعرفها.

ولم تصدر جوانا سانز المولودة في تينيريفي والتي تزوجت ألفيس في 2017 أي تعليق حول تقرير القناة الإسبانية.

ورفض القاضي جميع محاولات المحامين بمنح الدولي البرازيلي السراح المؤقت، ويستمر احتجازه في سجن ببرشلونة في انتظار قرار المحكمة، حيث يواجه حكما بالسجن لعدة سنوات.

وفسخ نادي أونام بوماس المكسيكي عقد ألفيس بعد استمرار سجنه، وكان قد اعتقل يوم 20 كانون الثاني / يناير الماضي بعد شكوى الفتاة الإسبانية.