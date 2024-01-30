دبي تتصدر قائمة أفضل وجهات السفر حول العالم

تصدرت دبي صدارة قائمة أفضل وجهات السفر العالمية للعام الثالث على التوالي.

وبحسب تقييم لموقع السفر “تريب أدفايزور” فقد حافظت دبي على صدارة قائمة أفضل وجهات السفر العالمية للعام الثالث على التوالي، بالاستاند لتقييمات المسافرين.

ويذكر أنه يتم تحديد التصنيف بناء على تقييمات المسافرين لأماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها في الوجهة.

وشملت أفضل 10 وجهات للسفر مدينتين عربيتين وهما دبي الإماراتية ومراكش المغربية، التي جاءت في المرتبة الثامنة.

وفيما يلي أفضل وجهات السفر حول العالم بناء على تقييمات المسافرين لموقع السفر “تريب أدفايزور” (TripAdvisor):

1- دبي /اﻹمارات.

2- بالي /إندونيسيا.

3- لندن /المملكة المتحدة.

4- هانوي فيتنام

5- روما/ إيطاليا

6- باريس/ فرنسا

7- كانكون/ المكسيك

8- مراكش/ المغرب

9- كريت/ اليونان

10- هوي آن/ فيتنام