الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دبي تتصدر قائمة أفضل وجهات السفر حول العالم

منذ 53 دقيقة
تريب أدفايزور
A A A
طباعة المقال

تصدرت دبي صدارة قائمة أفضل وجهات السفر العالمية للعام الثالث على التوالي.

وبحسب تقييم لموقع السفر “تريب أدفايزور” فقد حافظت دبي على صدارة قائمة أفضل وجهات السفر العالمية للعام الثالث على التوالي، بالاستاند لتقييمات المسافرين.

ويذكر أنه يتم تحديد التصنيف بناء على تقييمات المسافرين لأماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها في الوجهة.

وشملت أفضل 10 وجهات للسفر مدينتين عربيتين وهما دبي الإماراتية ومراكش المغربية، التي جاءت في المرتبة الثامنة.
وفيما يلي أفضل وجهات السفر حول العالم بناء على تقييمات المسافرين لموقع السفر “تريب أدفايزور” (TripAdvisor):
1- دبي /اﻹمارات.
2- بالي /إندونيسيا.
3- لندن /المملكة المتحدة.
4- هانوي فيتنام
5- روما/ إيطاليا
6- باريس/ فرنسا
7- كانكون/ المكسيك
8- مراكش/ المغرب
9- كريت/ اليونان
10- هوي آن/ فيتنام

    المصدر :
  • روسيا اليوم
  • وكالات

المزيد من منوعات

العاصمة البريطانية لندن
توقعات بازدياد تعداد سكان بريطانيا 6.1 مليون نسمة منتصف 2036
النجمين العالميين جيسون ديرولو ومايكل بوبلي
جيسون ديرولو يفتتح ألبومه الجديد بأغنية "سبايسي مارجريتا" مع مايكل بوبلي‎
اتصالات المغرب
اتصالات المغرب تستعد للاستئناف ضد حكم قضائي يُلزمها بتسديد 630 مليون دولار

الأكثر قراءة

دبابة للجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
تفاصيل خطيرة.. نيويورك تايمز تكشف الخطوط العريضة لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بغزة
عدنان أبو ستة وهو يقفز فرحا صارخا "ولّعت" بعد تدميره دبابة إسرائيلية
غزة تحت النار
استشهاد عاهد أبو ستة صاحب الصرخة الشهيرة "ولّعت"
شعار حركة حماس
تجار الدم.. حماس تحذر من مؤسسات وشخصيات تدعي جمع التبرعات للقدس وغزة