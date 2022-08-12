دراسة: العناكب مثل البشر... تغفو تماماً وتحلم أيضاً

أظهرت دراسة جديدة أن العناكب تنتفض أثناء النوم وقد يكون لديها أحلام تماماً ‏مثل البشر‎.‎ وصور باحثون في ألمانيا أكثر من 30 عنكبوتا قفزت أثناء نومها، باستخدام كاميرا ‏الأشعة تحت الحمراء‎.‎

ووجد الخبراء أنه أثناء استراحتها، أظهرت “نوبات دورية من حركات الشبكية” ‏إلى جانب “ارتعاش الأطراف ولف الساق‎”.

وهذا يشبه نوم حركة العين السريعة عند البشر، عندما تتحرك أعيننا بسرعة من ‏جانب إلى آخر خلف الجفون المغلقة بينما نشهد أحلاما حية‎.‎

لذا تشير النتائج إلى أن العناكب تعاني أيضا من نوم حركة العين السريعة، وبالتالي ‏قد يكون لديها أحلام أيضا‎.‎

وقادت الدراسة دانييلا روسلر، عالمة الأحياء التطورية بجامعة كونستانز في ‏ألمانيا، ونشرت في مجلة‎ Proceedings of the National Academy of ‎Sciences.‎

وكانت نوبات حركة الشبكية التي تمت ملاحظتها متسقة، بما في ذلك فترات ‏منتظمة، مع زيادة كليهما على مدار الليل‎.‎

ويقدم هذا التقرير دليلا مباشرا على حالة شبيهة بنوم حركة العين السريعة في ‏اللافقاريات الأرضية – مفصليات الأرجل – مع أوجه تشابه واضحة مع نوم حركة ‏العين السريعة في الفقاريات الأرضية‎.‎

وثبت أن حيوانات أخرى، بما في ذلك بعض الطيور والثدييات، تعاني من نوم ‏حركة العين السريعة‎.‎

وقالت روسلر إن العناكب لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام في هذا المجال، لذلك لم ‏يكن معروفا ما إذا كانت حصلت على نفس النوع من النوم‎.‎ ودرس الباحثون‎ Evarcha arcuata، وهو نوع من العنكبوت القافز الذي يعلق ‏نفسه رأسا على عقب على حبل حريري للراحة‎.‎

ونظرا لكونها ليلية، تم تصوير هذه الأنواع بين الساعة 7 مساء و7 صباحا، بينما ‏كانت معلقة خيوط الحرير في حاويات المختبر. والعديد من الأنواع المشابهة ‏للعناكب ليس لديها في الواقع عيون متحركة، ما يجعل من الصعب مقارنة دورات ‏نومها‎.‎ لكن هذه العناكب القافزة هي حيوانات مفترسة تحرك شبكية العين لتغيير نظرتها ‏أثناء الصيد‎.‎

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك العناكب الصغيرة طبقة خارجية شفافة توفر نافذة ‏واضحة على أجسامها‎.‎ وأظهر البحث أن حركات نوم العناكب تشبه إلى حد كبير حركة العين السريعة في ‏الأنواع الأخرى أيضا – ليس فقط البشر، ولكن الكلاب أو القطط تنفض أثناء نومها‎.‎

ومن الواضح أن الحشرات مثل العنكبوت القافز بعيدة كل البعد عن البشر في ‏شجرة التطور، لذا فإن الصلة بالبشر فيما يتعلق بسلوك النوم هي علاقة غريبة‎.‎

وقالت روسلر إنه لا يزال يتعين على الباحثين معرفة ما إذا كانت العناكب نائمة ‏من الناحية الفنية أثناء وجودها في حالات الراحة هذه‎.‎

ويتضمن ذلك اختبار ما إذا كانت تستجيب بشكل أبطأ أو لا تستجيب على الإطلاق ‏للمحفزات التي توقظها عادة‎.‎

وقال باريت كلاين، عالم الحشرات في جامعة ويسكونسن-لاكروس، والذي لم ‏يشارك في الدراسة، إنه من المثير العثور على علامات تشبه حركة العين السريعة ‏في مثل هذا القريب البعيد‎.‎

وأضاف أن الأسئلة لا تزال قائمة حول مدى انتشار نوم حركة العين السريعة ‏والغرض الذي قد تخدمه الأنواع‎.‎

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