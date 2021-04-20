دراسة جديدة … الرجال الذين يرتدون شعارات كبيرة على قمصانهم هم أكثر فسقًا!

خلصت دراسة إلى أن الرجال الذين يرتدون بشكل واضح شعارات المنتجات الفاخرة الكبيرة على قمصانهم يعتبرون أكثر فسقاً وأقل موثوقية.

وفي هذا السياق، نشر مقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

شرع طبيب نفسي أمريكي في معرفة ما إذا كانت الملابس الفاخرة تجعل الرجال يبدون أكثر جاذبية للنساء.

كانت النظرية أن مثل هذه “العروض الجريئة للثروة” مغرية لأنها تشير إلى قوة الرجل الاقتصادية وقدرته على الاستثمار في مستقبل ذريتهم.

ومع ذلك ، تشير نتائج الدراسة إلى أنه لدى البشر ، ينظر إلى العروض الفاخرة كمؤشر على استثمار المرء في التزاوج أكثر من التكاثر.

أجريت الدراسة من قبل عالم النفس التطوري دانيال كروجر من جامعة ميشيغان في آن أربور.

وقال: “بدلاً من أن تكون إشارة موثوقة وصادقة للاستثمار الأبوي في المستقبل ، فإن عرض السلع الفاخرة قد تمثل أحياناً الاستثمار في جذب الرفيق ، وهو على حساب الاستثمار المستقبلي في النسل”.

“قد تشير العروض الفاخرة التي تتميز بالحجم المبالغ فيه والألوان والصوت إلى استثمار أكبر نسبياً في جهد التزاوج.”

“تعزز شعارات المنتجات الفاخرة الكبيرة القدرة التنافسية الاجتماعية وجاذبية الشريك ، في حين تعزز الشعارات الصغيرة تصورات الجدارة بالثقة والموثوقية.”

في الدراسة ، تم عرض قميص بولو مع شعار ماركة رالف لورين بولو مطبوع على الثدي الأيسر إما بحجم صغير أو كبير على 376 طالباً أمريكياً.

ثم طلب منهم أن يتخيلوا الرجل الذي يمتلك القميص ويصنفونه على مقياس من 1-100 لعوامل مختلفة تتعلق بكل من الجهد الذي يبذله في كل من التزاوج والاستثمار الأبوي.

وشملت هذه العوامل “يغازل في كثير من الأحيان” و “يغازل عن علم شريك شخص آخر” و “جيد في رعاية الأطفال” و “يكرس معظم الموارد لدعم الأسرة” .

كما قاموا بتقييم كيف شعروا أن الرجل سيكون مهتماً بالعلاقات ذات الفترات المختلفة،من العلاقات المؤقتة القصيرة إلى الالتزام طويل الأجل، ومدى جاذبية احتمال ظهوره للنساء لمثل هذه العلاقات.

في جزء آخر من الدراسة ، طلب من مجموعة مختلفة من المشاركين يبلغ عددهم 615 أن يقولوا ما إذا كان الرجال سيختارون ارتداء قميص البولو مع الشعار الكبير أو الشعار الصغير لمختلف الأحداث ، بما في ذلك لم شمل الأسرة وحفلة يحضرها شخص يعجبه.

وجد الدكتور كروجر أن الناس يتخيلون أن الرجل الذي يمتلك القميص مع الشعار الأكبر كان أكثر استثماراً في التزاوج وأقل احتمالاً في أن يصبح أحد الوالدين، وبأنه سيكون أكثر اهتماماً للحصول على علاقة عابرة من علاقة طويلة الأمد.

وفى الوقت نفسه، قال الرجال أنهم سيكونون أكثر عرضة لارتداء القميص مع الشعار الأكبر عندما يكونون في وضع يتنافسون فيه على الهيمنة الاجتماعية ، أو في دور قيادي أو يحاولون جذب رفيقة.

في المقابل ، كانوا أكثر عرضة لاختيار الشعار الأصغر عند حضور مقابلة عمل بلباس غير رسمي أو مقابلة والدي شريكهم لأول مرة. إنّ توقعات المرأة لكيفية تصرف الرجال تتطابق إلى حد كبير مع ردود الرجال.