دراسة حديثة: النساء الأغبياء أكثر جاذبية عند الرجال

ما الذي يحب الرجال في النساء؟ هذا السؤال تبحث عنه جميع النساء، ولكن من المتعارف عليه أن أحد صفات الجاذبية هي الذكاء أو التفكير بحكمة لكن في تلك الدراسة كانت النتيجة بالعكس تماما!.

ونشرت مجلة “Slate Magazine” دراسة حديثة تؤكد من خلالها أن الرجال ينجذبون للنساء الأغبياء أكثر من الأذكياء حيث وضعت الدراسة عدة أسباب جعلت الرجل ينجذب للأغبياء من النساء أكثر.

اولاً: حب السيطرة

أوضحت الدراسة أن الكثير من الرجال تشعر دائما بأنهم المتحكمين في العلاقة العاطفية و عندما تكون المرأة ضعيفة التفكير تساعد الرجل في التحكم أكثر.

ثانياً: علاقة عابرة

عندما يفكر الرجل في العلاقات العابرة –قصيرة المدة- يبحث دائما على النساء الأغبياء حتى يستطيع استغلالها في وقت اقصر من التي لديها ذكاء في المعاملة.

ثالثاً: عدم الثقة في النفس

وجدت الدراسة أن الرجال الذين يعانون من عدم الثقة في أنفسهم يفضلون النساء الأغبياء أكثر حتى يشعر بجانبها أن لديه شيء يميزه عنها.

وأكدت الدراسة أن تلك النتيجة غير معتمدة بشكل كبير لانها تأتي من خلال طرح عدة أسئلة لبعض الرجال بطبقات مختلفة والكثير منهم قاموا بالرد للمزاح لذلك أن تلك الدراسة تعبر عن قلة من الرجال وليس بشكل عام.