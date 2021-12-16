دراسة علمية تكشف مفاجأة عن شخصية من يصدقون توقعات المنجمين!!

الأشخاص الذين يؤمنون بما يُكتب في الأبراج هم أكثر نرجسية من غيرهم

مع اقتراب نهاية العام، تتسابق القنوات التلفزيونية في استضافة المنجمين ليدلوا بتوقعاتهم حول العام القادم، وسط متابعة العديد لهم، بين مكذب لهم، وبين مصدق لهذه التوقعات التي يؤكد قائلوها أنهم لا يعلمون الغيب.

وقد توصلت دراسة حديثة من جامعة “لوند” السويدية إلى أن الأشخاص الذين يؤمنون بما يُكتب في الأبراج هم أكثر نرجسية من غيرهم ولديهم معدلات ذكاء منخفضة.

وأضافت أن هناك صلة بين اضطراب الشخصية والإيمان بالأبراج، حيث ترى الدراسة أن الإيمان بالعلوم الزائفة عموما سمة من سمات أصحاب الذكاء المنخفض.

وبحسب ما نشره الباحثون، فقد أظهرت النتيجة الرئيسية أنه كلما ارتفعت النرجسية، ربما بشكل مفاجئ، زاد الإيمان بعلم التنجيم.

وأضاف الباحثون أن شعبية علم التنجيم تتزايد ، على الرغم من نقص الدعم العلمي.

كما نبهوا إلى أنه ليس من الواضح سبب عودة هذه الممارسة القديمة لدراسة مواقع وحركات الأجرام السماوية، مع الاقتناع بأنها تؤثر على السلوك البشري.

يشار إلى أن اضطراب الشخصية النرجسية — إحدى الأنواع المتعددة لاضطرابات الشخصية — هي حالة نفسية يتملّك المريض بها شعور مبالَغ فيه بأهميتهم فضلاً عن حاجة عميقة إلى زيادة الاهتمام والإعجاب، واضطراب العلاقات، وانعدام التعاطف مع الآخرين. ولكن خلف هذا القناع من الثقة المبالَغ فيها، تكمن ثقة هشة بالنفس تجعله عرضة لأقل قدر من الانتقاد.