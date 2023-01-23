دراما وكوميديا وأكشن.. قائمة مسلسلات رمضان 2023

ينتظر عشاق الدراما قائمة طويلة من المسلسلات المنوعة ما بين أكشن وكوميديا وغيرها، والتي سيتم عرضها خلال شهر رمضان القادم.

تعرفوا على قائمة مسلسلات رمضان 2023 المنتظرة، التي تعود بالدراما الصعيدية وتناقش قضايا المرأة، وتقدم عدد أكبر من الأعمال الكوميدية.

تجمع قائمة مسلسلات رمضان 2023 التنوع الدرامي المطلوب، ما بين الأعمال الكوميدية والبطولات الجماعية والنسائية كذلك، كما تعود مسلسلات الـ “15 حلقة” لتلقى رزاجا خلال الموسم الرمضاني 2023 باعتبارها فرصة لتقديم عدد أكبر من الأعمال، وتقليلا لنفقات الإنتاج والعمل على تلبية رغبة المشاهدين في التوقف عن المط والإطالة.

قائمة مسلسلات رمضان 2023

يعتبر شهر رمضان هو موسم الأعمال الدرامية الأفضل على مدار العام، وإلى جانب الاستعدادات الروحانية يتطلع المشاهدون إلى التعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2023 ومحاولة استكشاف الأفضل من بينها لمتابعته، ومن أهم الأعمال المنتظرة لهذا العام:

مسلسل عودة البارون رمضان 2023

يجسد حسين فهمي في مسلسل “عودة البارون” شخصية رجل ستيني يعود إلى مصر بعد فترة غياب طويلة، ويمتلك مخطط للتحكم في حياة 5 شباب من مصر وسوريا، وتتصاعد الأحداث التي تأتي من تأليف وإخراج الأردني سامر خضر، ويشارك في بطولة المسلسل خالد سليم وميس حمدان وريهام سعيد وإيهاب فهمي ونهال عنبر، ويعتبر ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 التي تدور في 15 حلقة فقط.

مسلسل حضرة العمدة روبي رمضان 2023

امرأة تعمل عمدة في واحدة من قرى مصر، كيف يمكن أن يستقبل أهالي القرية الأمر؟ من هنا تنطلق أحداث مسلسل “حضرة العمدة” الذي يدخل في قائمة مسلسلات رمضان 2023 التي تركز على دور المرأة المصرية في المشهد الاجتماعي، ويقوم ببطولته روبي وسميحة أيوب ومحمود عبد المغني ولطفي لبيب وصلاح عبد الله وبسمة وأحمد رزق، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مسلسل الإمام الشافعي خالد النبوي رمضان 2023

يقدم خالد النبوي في مسلسله الرمضاني الجديد “الإمام الشافعي” سيرة الإمام ومواقفه ومذهبه في 15 حلقة، يشاركه في بطولتها ممثلين من الوطن العربي من بينهم: نضال الشافعي وفرح بسيسو ووأروى جودة وخالد انور وحمزة العيلي وخالد القيش، من تأليف مريم ناعوم وإخراج ليث حجو.

مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني رمضان 2023

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل “رمضان كريم” في 2017، يعود للمشاركة في قائمة مسلسلات رمضان 2023 بجزء ثاني يستكمل قصة العائلات المختلفة وخلفياتها في الحي الشعبي، مع ظهور تحديات جديدة ومناقشة موضوعات متنوعة، ويشارك في بطولة المسلس سيد رجب وصبري فوار وسلوى عثمان وبيومي فؤاد ونجلاء بدر، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل بابا المجال رمضان 2023

في أجواء درامية مع كثير من الأكشن، تدور أحداث مسلسل “بابا المجال” من بطولة مصطفى شعبان، الذي يقدم شخصية الابن الذي ورث مهنة التجارة في قطع غيار السيارات حتى أصبح كبير المهنة، ومن هنا يأتي اسم المسلسل الذي يتنافس ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 ويشارك في بطولته سون بدر وياسمين رئيس وباسم سمرة، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل عملة نادرة نيللي كريم رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل نيللي كريم الجديد “عملة نادرة” في صعيد مصر، ويشاركها في البطولة أحمد عيد بعد غياب طويل عن السينما والتلفزيون، وجمال سليمان وجومانا مراد وندى موسى ومريم الخشت، والمسلسل ياتي تحديا لنيللي كريم في تقديم اللهجة الصعيدية للمرة الاولى، ويعتبر من ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 التي تبرز دور المرأة وتدور أحداثه في صعيد مصر، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل “ماندو”.

مسلسل ضرب نار رمضان 2023

واحد من الأعمال المنتظرة في قائمة مسلسلات رمضان 2023 مسلسل “ضرب نار”، الذي يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبمشاركة سهير المرشدي وانتصار وبدرية طلبة، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، ويدور حول قصة حب بين شاب عصامي وفتاة في حي شبرا تحوطها كثير من المشكلات.

مسلسل سر السلطان رمضان 2023

يعتبر مسلسل “سر السلطان” هو أول الأعمال التلفزيونية للمخرج خالد يوسف، ويأتي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 بطاقم عمل ضخم يصل حتى 60 ممثل، من بينهم: حنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل وهالة صدقي، وهو مأخوذ من قصة “سره باتع” للأديب الراحل يوسف إدريس، ويجمع في أحداثه ما بين العصر الحالي ووقت الحملة الفرنسية على مصر.

مسلسل يسرا رمضان 2023

من أهم الأعمال التي ينتظرها المشاهدون كل عام في رمضان، المسلسل الذي تقدمه يسرا وطبيعة الموضوع الذي تتناوله، وفي قائمة مسلسلات رمضان 2023 يأتي مسلسها “حمد الله على السلامة” ليركز على التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري، وتلحظها منى السويسي التي تعود إلى مصر مع أبنائها بعد سنوات طويلة من الغُربة عقب وفاة زوجها.

يشارك في بطولة مسلسل “حمد الله على السلامة” شيماء سيف وآدم الشرقاوي ومايان السيد، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وتأتي أحداثه في قالب اجتماعي كوميدي.

مسلسل محمد رمضان في رمضان 2023

يظهر محمد رمضان في مسلسله الجديد لهذا العام بشخصية جعفر العمدة، رجل الأعمال الذي يعيش في حي السيدة زينب ومتزوج من 3 سيدات، وإلى جانب ذلك يعاني من أحزان عدم عودة ابنه المختطف منذ 20 عاما، وبهذا يكون مسلسله “العمدة” من أهم الأعمال في قائمة مسلسلات رمضان 2023 والذي يعود به للتعاون مع المخرج محمد سامي.

قام محمد سامي بتأليف مسلسل العمدة، وكتب السيناريو والحوار مهاب طارق، ويشارك في البطولة زينة ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي.

منى زكي رمضان 2023

تقوم منى زكي بالاشتراك في قائمة مسلسلات رمضان 2023 من خلال مسلسها “تحت الوصاية”، الذي يتكون من 15 حلقة وتدور أحداثه حول سيدة تعمل في دهن السفن والمراكب في الميناء بمحافظة دمياط، محاولة أن تسد احتياجات البيت بعد وفاة زوجها، وهي القصة التي ألفها شيؤين ومحمد دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

ياسر جلال رمضان 2023

في 15 حلقة، تاتي أحداث مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ليكون ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 المنتظرة، ويشارك في بطولته مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي، ويتم استكمال تصويره خلال الشهرين القادمين.

أحمد مكي رمضان 2023

يستكمل أحمد مكي سلسلة “الكبير”، ويشارك في قائمة مسلسلات رمضان 2023 بالجزء السابع للمسلسل “الكبير أوي 7″، خاصة مع استحداث شخصيات جديدة يمكنها أن تخلق مواقف كوميدية مختلفة، ويشارك في المسلسل نفس طاقم العمل من محمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد وبيومي فؤاد.

مسلسل سوق الكانتو أمير كرارة رمضان 2023

يتحول أمير كرارة من بائع في سوق الكانتو إلى بلطجي يفرض الإتاوات في أحداث مسلسله الرمضاني الجديد “سوق الكانتو”، الذي يدور في أوائل عشرينات القرن الماضي، ومن المتوقع أن يكون من أكثر الأعمال المنتظرة في قائمة مسلسلات رمضان 2023 ويشارك في بطولته مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسلات رمضان 2023 يوسف الشريف

بعد تردد أنباء عن إمكانية مشاركة يوسف الشريف في قائمة مسلسلات رمضان 2023 بعمل من تأليف إنجي علاء، تم الإعلان عن عدم جاهزية المسلسل للعرض بعد، وظهور احتمالية لعرضه في رمضان 2024، ليكون هذا العام الثاني على التوالي لعدم مشاركة يوسف الشريف في السباق الرمضاني، بعد آخر أعماله “كوفيد 25” في رمضان 2021.

مسلسلات رمضان 2023 كوميدية

تعتبر الأعمال القادرة على انتزاع الضحك وإدخال البهجة والسرور، هي الأكثر شعبية في قائمة مسلسلات رمضان 2023 نظرا لحاجة الجمهور إلى أعمال عائلية خفيفة، ومن هذه المسلسلات:

مسلسل الحاج اكسلانس رمضان 2023

يأتي المسلسل من بطولة محمد سعد في عودة لشاشة التلفزيون بعد آخر مسلسل له “فيفا أطاطا” عام 2014، ويتم تقديم واحدة من شخصيات محمد سعد القديمة في مسلسل “الحاج اكسلانس” إما خصية اللمبي أو الحناوي، وينافس ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 بمشاركة شيرين وأحمد فتحي وويزو في بطولة المسلسل، الذي تكتبه ورشة بلاك هورس، ويخرجه محمود كريم.

مسلسل الصفارة رمضان 2023

بعد نجاح الدور الذي قدمه في مسلسل جزيرة غمام، يشارك أحمد أمين في قائمة مسلسلات رمضان 2023 بعمل من 15 حلقة وهو مسلسل “الصفارة” الاجتماعي الكوميدي، الذي يقوم بإخراجه علاء إسماعيل، ويشارك في بطولته طه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح.

مسلسل مذكرات زوج رمضان 2023

عن رواية تحمل الاسم لنفسه للكاتب أحمد بهجت، يتم تقديم مسلسل “مذكرات زوج” ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 التي تدور أحداثها في إطار اجتماعكوميديي، ويقوم ببطولة المسلسل طارق لطفي وعائشة بن أحمد خالد الصاوي ورنا رئيس ونور النبوي، وكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي.

وتشهد قائمة مسلسلات رمضان 2023 انضمام مسلسلات أخرى، منها: “المداح 3″ لحمادة هلال، و”الأجهر” لعمرو سعد، و”بطن الحوت” لمحمد فراج، و”ستهم” لروجينا، و”جميلة” لريهام حجاج.

مسلسلات رمضان 2023 الخليجية

وتتنوع قائمة مسلسلات رمضان 2023 الخليجية ما بين الكوميدي والدراما، وأهم الأعمال التي ينتظرها الجمهور:

مسلسل بطن وظهر رمضان 2023

يأتي مسلسل “بطن وظهر” ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 التي يغلب عليها الطابع الكوميدي وتدور في إطار اجتماعي يتخلله المواقف والتحديات، وهو من بطولة أحمد الجسمي وسعاد علي وزينب كرم وروان الطويرقي ومبارك المانع، وتأليف عثمان الشطي وإخراج سعود بوعبيد.

مسلسل قرة عينك حياة الفهد رمضان 2023

تقدم حياة الفهد مسلسلها “قرة عينك” لينافس ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 المنتظرة، ويشاركها في بطولته سعاد علي وبشير الغنيم وشيماء علي وعبد العزيز النصار، من تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج سعود بوعبيد، وهو عن سيدة تقضي عقوبة في السجن عن جريمة ارتكبتها، ويتم تقديم القصة في قالب كوميدي.

مسلسل البوشية رمضان 2023

تدور قصة مسلسل “البوشية” في مكان يحمل طابع تراثي في الكويت، ويركز على تعاقد وتشابك العلاقات الاجتماعية بين الأسر الثرية والمكافحة، ويقوم ببطولته مريم الصالح وسلمى سالم وعبد الرحمن العقل وجاسم النبهان، من تأليف فايز العامر وإخراج حسين أبل.

مسلسل مجاريح سعاد عبد الله رمضان 2023

يشارك مسلسل “مجاريح” في قائمة مسلسلات رمضان 2023 ويقوم ببطولته سعاد عبد الله وأسمهان توفيق وعبد الإمام عبد الله وهنادي الكندري، من تأليف جمال سالم، وإخراج عيسى ذياب، ويقدم قيمة مساندة السيدات لبعضهن البعض وأبرز المشكلات والتحديات التتي يواجهنها.

مسلسل حياة لا تشبهني رمضان 2023

من اسم المسلسل “حياة لا تشبهني” الذي يأتي ضمن قائمة نسلسلات رمضان 2023 يمكننا أن نتوقع القصة، التي تدور في الثمانينات من القرن الماضي، وتركز على عائلة كبيرة يعيش أبناؤها وزوجاتهم حياة لا تشبه ما كانوا يحلمون به أو يطمحون إلى تحقيقه لأنفسهم، وهو من إخراج عبد الله التركماني وبطولته أيضا بمشاركة سماح وهبة الدري وحسين المهدي، ومن تأليف أنفال الدويسان.

مسلسل منزل 12 رمضان 2023

يستعرض مسلسل “منزل 12” تفاصيل الحياة الاجتماعية وتحدياتها في الكويت والخليج بداية من أزمة سوق المناخ وحتى الآن، ويقوم ببطولته سعد الفرج وفاطمة الحوسني وأحمد العونان ومحمد الرمضان، من تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبدال.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2023 الخليجية أعمالا أخرى مميزة، منها:

مسلسل بلاغ نهائي

شباب البومب 11

مسلسل النون وما يعملون

منطقة آمنة

مسلسل فراموش

حياتي المثالية

مسلسلات رمضان 2023 سوريا

أما الدراما السورية فاشتركت في قائمة مسلسلات رمضان 2023 بعشرات الأعمال المميزة والمتنوعة، ومنها:

مسلسل زقاق الجن رمضان 2023

يقدم مسلسل “زقاق الجن” توليفة مختلفة تجمع بين الدراما والخيال والرعب، وهو من ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 السورية المنتظرة، وتدور أحداثه في الخمسينات من القرن الماضي في حي دمشق القديمة، ويقوم ببطولته أمل عرفة وأيمن زيدان وعبد المنعم عمايري وصفاء سلطان وشكران مرتجي، من تأليف محمد العاص وإخراج تامر إسحاق.

مسلسل ابتسم أيها الجنرال رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل “ابتسم أيها الجنرال” حول الفساد في أروقة المخابرات، ويقوم ببطولته مكسيم خليل وريم علي وعبد الحكيم قطيفان وعزة البحر، من تأليف سامر رضوان وإخراج عروة محمد، وينضم إلى قائمة مسلسلات رمضان 2023 التي تشهد عودة النجم السوري مكسيم خليل بعد انقطاع عن الأعمال الدرامية لعامين.

مسلسل الكرزون رمضان 2023

من بين قائمة مسلسلات رمضان 2023 يأتي مسلسل “الكرزون” من تأليف مروان قاووق وإخراج رشاد كوكش، ويضم عددا من الممثلين، هم: وفاء موصللي وأسامة الروماني وومها المصري وشكران مرتجي، وتنطلق أحداث المسلسل من انفجار مرفأ بيروت في لبنان 2020.

وضم القائم مسلسلات سورية متنوعة، منها: صبايا الجزء السادس، ليالي دمشق، وقرار وزير، ومعاوية، باب الحارة الجزء 13، ومقابلة مع السيد آدم الجزء الثاني، وكسر عضم الجزء الثاني.

مسلسلات رمضان 2023 الجزائرية

من المتوقع أن تضم قائمة مسلسلات رمضان 2023 أعمالا درامية تلفزيونية جزائرية منها:

بنات الحلال.

مسلسل 11 11.

الضامة.

مسلسل بنت البلاد الموسم الثالث.

حارة الشهداء

سلسل يوميات عائلة مسوس.

أحوال الناس 3.

مسلسل البطحة.

معيشة في الـ good.