درة تجتمع مع أحمد العوضي فى رمضان 2026

منذ 45 دقيقة
النجمة درة

تجتمع النجمة درة مع النجم أحمد العوضي في مسلسل على كلاي الذى يتواصل تحضيراته للعرض فى موسم دراما رمضان 2026، حيث تعاقدت درة رسمياً على العمل الذى يكتبه محمود حمدان ويخرجه محمد عبد السلام وتنتجه شركة سينرجى، ومقرر البدء في تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل.

وفى سياق متصل تعمل درة على تصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم “الست لما” الذى تجسد فيه شخصية “فاطمة” وهى إمرأة الأربعينات من عمرها، امرأة طيبة، جميلة، نشأت في ملجأ أيتام، تحلم بأن تصبح أما، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أناني.. تسرد قصتها أمام الجميع، لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات.

فيلم الست لما من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفى، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مى حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول عدد من قضايا المرأة.

وتعود درة للسينما بفيلم الست لما بعد غياب 3 سنوات وتحديداً منذ تقديمها فيلم “جدران” عام 2022، وشاركها بطولة الفيلم نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، فراس سعيد وحنان سليمان، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة، وتدور الأحداثه في اطار رعب تشويقى.

