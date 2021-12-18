درة تكشف سبب حذفها تدوينة تهنئة لمنتخب تونس بالفوز على مصر

كشفت النجمة التونسية درة، عن سبب قيامها بحذف تدوينة كانت قد هنأت فيها منتخب تونس بالفوز على منتخب مصر في الدور نصف النهائي لكأس العرب.

وقالت درة لإذاعة “موزاييك إف إم” إن حذفها للتدوينة لا علاقة له بزوجها المصري أو تعرضها لضغوط التي تعرّضت لها بحكم إقامتها في مصر، مشيرة إلى أنه تم تضخيم الموضوع وإطلاق روايات عنه لا تمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت أنه بعد نشرها للتدوينة عبر فيسبوك لتهنئة منتخب تونس تفاجأت بكم كبير من التعليقات المسيئة والشتائم المتبادلة بين التونسيين والمصريين.

وأكدت الفنانة رفضها لهذا النوع من التعليقات الخارجة عن الأدب أو التعصب، وبعدما وجدت أن التهنئة تحولت إلى مناوشات كلامية بين المتابعين من البلدين قررت حذف التدوينة ونشرها على عبر خاصية “ستوري”.

وتأهل المنتخب التونسي إلى المباراة النهائية في كأس العرب بعد الفوز على نظيره المصري بهدف مقابل لا شيء في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي من المباراة.

أحرز لاعب خط الوسط المصري عمرو السولية هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه برأسه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الثاني من ضربة ثابتة.