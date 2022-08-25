درة لـ"صوت بيروت إنترناشونال": "المتهمة" صُوٍِّرَ في لبنان

حضرت النجمة درة من تونس إلى مصر لتحقق أحلامها، وقدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي وضعتها على سلم النجومية.

وحاليا تخوض درة تجارب فنية عدة، هناك أعمال عدة شاركت فيها في الفترة الأخيرة ولأول مرة، وتقول درة في حديث خاص لـ ” صوت بيروت إنترناشونال”: “أشارك بفيلم الرعب “جدران”، عبر منصة “watch IT”، فيما أترقب عرض مسلسل بعنوان “المتهمة” على منصة “شاهد” خلال الفترة المقبلة”.

وترى درة، أن “منصات البث الرقمي، نجحت في جذب قطاع كبير من الجمهور، في وقتٍ قصير، كونها تُقدم أعمالاً فنية مُركزة بعيداً عن المط والتطويل، كما أن الممثل وجد فيها موضوعات شيقة يبرز من خلالها طاقته الفنية”، متابعة أن “المنصات أفادت الصناعة، وأسهمت في زيادة حجم الإنتاج بشكلٍ عام”.

وعن أسباب تقديمها فيلم “جدران” المنتمي إلى فئة أفلام الرعب، قالت إن “القصة جذبتني وحمستني لتقديمها، خصوصاً أنها تحمل الكثير من المعاني، كما أن الأحداث تدور في إطار اجتماعي وسيكودرامي”.

وأضافت: “لم أشارك في العمل لمجرد أنه ينتمي إلى أفلام الرعب، فالأهم بالنسبة لي القصة وطبيعة الأحداث، إذ كنت حريصة على خروج الفيلم بشكلٍ مختلف ومميز عن أفلام الرعب العربية التي عُرضت من قبل”.

وكشفت درة كواليس التحضير لشخصية “ليلى”، التي وصفتها بـ”الصعبة للغاية وتطلبت جهودًا ضخمة”، موضحة أن “الصعوبة تكمن في تجسيد الشعور الداخلي والاعتماد على تعبيرات الوجه، رغم أن (ليلى) تشبهني بقدرٍ كبير”.

وأشارت إلى أن الفيلم جرى تصويره داخل بيت حقيقي، حتى تُقدم الأحداث بشكلٍ واقعي، فضلاً عن ظهورها بلا “ماكياج”.

وقالت: “أحب أن أعطي للدور حقه، ولم أستعين بأدوات التجميل طوال التصوير”.

وأكدت أنّ “هذه التجربة السينمائية المهمة، أثرت عليّ نفسياً في المشاهد الأخيرة بسبب اندماجي مع الشخصية، وبقيت فترة حتى تتلاشى أثارها من داخلي”، لافتة إلى أن “زوجي أصيب بحالة من الخوف فور مشاهدته هذا الفيلم بسبب أدائي”.

وأعربت النجمة التونسية عن سعادتها البالغة، بردود فعل الجمهور على دورها في فيلم “جدران”، مُشيدة بتجربتها مع المخرج محمد بركة، واصفة إياه بأنه “مخرج مجتهد، ومتمكن من أدواته الفنية، والتعامل معه داخل البلاتو كان بسيطاً وسهلاً، كما أنه على خُلق عالٍ”.

وعن رأيها في عرض الفيلم على “watch IT”، باعتباره باكورة إنتاج المنصة على مستوى السينما، قالت إن “هذه المنصة تدعم أعمالاً فنية مهمة وكبيرة ومختلفة، وسعدت جداً بتجربتي الثانية معهم، بعد عرض مسلسل (الشارع اللي ورانا) وكان من التجارب المفضلة لي”.

من جهة أخرى، تترقب الفنانة درة عرض مسلسل “المتهمة” عبر منصة “شاهد”، خلال شهر تشرين الأول المقبل، والذي يعد أولى تجاربها الدرامية على مستوى المنصات الرقمية.

وأوضحت أن “المسلسل مكوّن من 10 حلقات فقط، وأحداثه متسارعة وغير متوقعة، وهي تدور في إطار من الإثارة والتشويق”، لافتة إلى أن التصوير تم في لبنان .