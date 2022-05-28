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دعما للشعب الأوكراني.. ليفربول في نهائي دوري الأبطال

28 - مايو - 2022
فريق ليفربول

فريق ليفربول

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أهدى يورجن كلوب مدرب ليفربول مشاركة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت أمام ريال مدريد في باريس للشعب الأوكراني، معربا عن دعمه للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.

وكان من المقرر إقامة المباراة، وهي إعادة لنهائي 2018، على استاد جازبروم أرينا في سان بطرسبرج لكن تم نقلها إلى ملعب فرنسا بعد غزو روسيا لجارتها في 24 فبراير شباط الماضي.

وأبلغ كلوب الصحفيين “أنا سعيد لإقامة المباراة هنا لآلاف الأسباب. الحرب ما زالت مستمرة وعلينا التفكير في ذلك”.

وقال المدرب الألماني إن نقل المباراة النهائية إلى باريس كان على وجه التحديد “الرسالة الصحيحة التي يجب أن تصل لروسيا”.

وتصف موسكو الحرب بأنها “عملية عسكرية خاصة” لنزع السلاح و “اجتثاث النازية” من أوكرانيا. وتصف كييف والغرب الهجوم الروسي بأنه حرب عدوانية غير مبررة.

وقال كلوب “نلعب هذا النهائي لصالح جميع أفراد الشعب الأوكراني. أنا متأكد أن بعض الناس في أوكرانيا لا يزال بوسعهم مشاهدة المباراة ونحن نفعل ذلك من أجلهم بنسبة 100 في المئة”.

ويأمل ليفربول في الفوز باللقب الثالث له هذا الموسم بعد نيله لقب كأس رابطة الأندية الانجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، في حين يسعى ريال لإضافة انتصاره إلى لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لينال لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 معززا رقمه القياسي.

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