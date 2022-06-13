دعمًا لأوكرانيا.. مزاد على منحوتة لـ جيف كونز

قالت دار مزادات كريستيز إنه سيتم عرض تمثال جيف كونز، الذي قُدرت قيمته الأولية بـ12.5 مليون دولار، للبيع في مزاد علني هذا الشهر، بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا التي تعاني من حربها مع روسيا.

ووفقًا لموقع ” CNN” يعرض رجل الأعمال الملياردير، فيكتور بينشوك وزوجته أولينا، منحوتة Balloon Monkey لكونز.

وأوضحت دار كريستيز في بيان صادر عنها، أنه سيتم استخدام عائدات البيع لمساعدة الجنود والمدنيين الذين أصيبوا في الحرب، الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى أطراف صناعية، وعلاج طبي، وإعادة تأهيل.

وسيتم عرض التمثال في مزاد مكرس للأعمال الفنية المنجزة خلال القرنين الـ20 والـ21 في دار كريستيز بلندن، مساء 28 يونيو.

وتعتبر منحوتات كونز بين أغلى ما تم بيعه في مزاد على الإطلاق.

فقد سبق وباعت له دار كريستيز للمزادات في نيويورك تمثال Rabbit لقاء 91 مليون دولار، خلال عام 2019، بينما بيع عمله الفني Balloon Dog مقابل 58.4 مليون دولار قبل ست سنوات.

وأكد كونز في بيان دار كريستيز، إلى إنه “شرف” أن تُباع أعماله بمزاد علني من أجل قضية إنسانية.

وسيتم عرض التمثال في ميدان سانت جيمس، وهو مجاور لمقر كريستيز في لندن، من 14 يونيو حتى 3 يوليو، وأشاد كونز بالعلاقة الشخصية التي تربطه بعائلة بينشوك وأوكرانيا.

وأفاد كونز في البيان: “من خلال صداقتي مع فيكتور وأولينا بينشوك، شعرت أن حياتي أصبحت أكثر ثراءً بسبب الناس والثقافة الأوكرانية، سنحت لي فرصة زيارة أوكرانيا مرات عدة، منفردًا أو مع عائلتي، وتملّكني دومًا إحساس قوي بالمجتمع، والصداقة، والتاريخ”.