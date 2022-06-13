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دلال عبد العزيز الحاضرة الغائبة.. بصحبة ابنتها في عيد الاضحى

منذ 6 ساعات
دنيا سمير غانم ووالدتها

دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز

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تظهر الفنانة دلال عبد العزيز خلال موسم عيد الأضحى السينمائى المقبل، من خلال فيلم “تسليم أهالى” بطولة ابنتها النجمة دنيا سمير غانم والفنان هشام ماجد، وهو العمل الذى ينافس بقوة في موسم عيد الأضحى.

وتظهر الفنانة دلال عبد العزيز رغم وفاتها منذ ما يقرب من عام كامل، حيث انتهت الراحلة من تصوير أحداث دورها بفيلم “تسليم أهالى” قبل إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية حتى وفاتها في شهر أغسطس الماضى.

وتجسد الفنانة دلال عبد العزيز ضمن أحداث فيلم “تسليم أهالى”، دور موظفة فى مصلحة الشهر العقارى، وتقع فى قصة حب مع الفنان بيومى فؤاد فى إطاري كوميدى، داخل أحداث الفيلم الذى من المتوقع أن يحقق إيرادات عالية.

فيلم “تسليم أهالي” بطولة النجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد ممدوح ولوسي من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

فيلم “تسليم أهالى” يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.

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