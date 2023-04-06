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دمى للحيوانات الأليفة الميتة لتخفيف الحزن عن أصحابها

منذ 37 دقيقة
دمى حيوانات- تعبيرية

دمى حيوانات- تعبيرية

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يتلقى صانع الألعاب الفلبيني ديفيد تان الكثير من الطلبيات من أصحاب حيوانات أليفة مكلومين يريدون تخليد ذكرى أصدقائهم من الكلاب والقطط والأرانب وحيوانات الهامستر عن طريق صنع نسخ منها بالدمى المحشوة ناعمة الملمس.

ويستخدم تان وفريق من 20 موظفا الصور التي يرسلها العملاء لإنشاء نسخ طبق الأصل لحيواناتهم الأليفة المتوفاة باستخدام الفراء الصناعي الذي يتم رشه لإعادة إنشاء ألوان وملامح الحيوانات.

وقال تان، صاحب مصنع بامبانجا تيدي بير، إن العملية تختلف عن التحنيط، الذي يحافظ على جسم الحيوان.

وأضاف “إنها تتخلص من عامل الاشمئزاز. هذه فعليا دمية محشوة مئة بالمئة”.

تبلغ تكلفة كل دمية محشوة حوالي 3500 بيزو (65 دولارا أمريكيا)، قالت جاجا لازارت، محبة الكلاب البالغة من العمر 38 عاما، إنه ثمن يستحق دفعه مقابل تخليد ذكرى شيه تزو.

وأضافت “على الرغم من أن رماده موجود هنا، وذكرياته موجودة هنا، إلا أنه من الأفضل كثيرا أن ترى شيئا يشبهه حقا”.

    المصدر :
  • رويترز

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