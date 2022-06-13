دنيا سمير غانم تعود الى السينما.. بفيلم تسليم اهالي

طرح الفنان هشام جمال، صورة البوستر الرسمي لفيلم “تسليم أهالي”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت دنيا سمير غانم في البوستر من ظهرها وعلق هشام جمال قائلا: “وأخيرا.. تسليم_أهالي”.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد انتهت من كل الترتيبات النهائية من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان وموسيقى تصويرية وتجهيز الحملة الدعائية للفيلم، استعدادًا لطرحه في عيد الأضحي المقبل.

فيلم “تسليم أهالي” بطولة النجمه دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتقدم الفنانة دنيا سمير غانم شخصية ابنة دلال عبدالعزيز من خلال فتاة تدعى “زاهية”، وهي فتاة ضعيفة الشخصية ورومانسية وتتعرض للعديد من الأزمات بشكل كوميدي، ويعد الفيلم هو البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم في السينما، ويشاركها فيه عدد من النجوم أبرزهم هشام ماجد الذي ينفصل عن شيكو لأول مرة في هذا العمل، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا ويعد هذا التعاون الثاني بين هشام ودنيا، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في مسلسل “بدل الحدوتة تلاتة”.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على السنوات الماضية، وتحديدا بعد وفاة والديها النجم “سمير غانم” والفنانة القديرة “دلال عبد العزيز”، حيث كانت آخر أعمالها فيلم “لف ودوران” الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي.