دنيا سمير غانم تكشف سر خسارة وزنها بشكل كبير

حلت النجمة دنيا سمير غانم ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، في حلقة جديدة من حلقات برنامجه الجديد «BIG TIME PODCAST».

وكشف دنيا رسمير غانم عن سر خسارة وزنها بشكل كبير قائلة: “خسيت بسبب المجهود في المسرح، لما بشتغل مسرح بخس غصب عني لأن المسرحية التي قدمتها مؤخرًا فيها جري كتير جدًا”.

وأنهت: “المسرح مش سهل خالص لكن له متعة خاصة عن السينما والتلفزيون”.

وكشف دنيا عن الاختلافات في شخصيتها وبين شقيقتها إيمي قائلة: “فيه حاجات متشابهة بيني وبين إيمي مثل حبنا واحترامنا للناس وحبنا لشغلنا وأننا عايزين نقدم أعمال جيدة”.

وتابعت: “مختلفين في الطباع، أنا هادية في الحقيقة، إيمي لا، مع أننا كنا العكس وإحنا صغيرين”.

وأوضحت: “إيمي عصبية في الحقيقة لكن عصبية تضحك هي طفلة، وواخدة جينات الكوميديا من والدي، وسهل أن أي حد يعصبها لكن أنا هادئة شوية”.

واختتمت: “إحنا على طول مع بعض، وساكنين جنب بعض بعد وفاة والدي ووالدتي، وأنا بقابل سيدات كثيرة في الواقع دائمًا يقولوا لي دائمًا خليكي جنب أختك”.

يذكر أن برنامج «Big Time Podcast» استضاف في أولى حلقاته نجمات الغناء “أصالة والفنانة شيرين عبد الوهاب وأنغام”، حيث أثاروا الجدل بالعديد من التصاريح، كما كشفوا عن العديد من الأسرار والخبايا.