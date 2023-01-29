دورتموند يحقق فوزه الثالث على التوالي ويهزم ليفركوزن

فاز بروسيا دورتموند 2-صفر على باير ليفركوزن ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ استئناف المسابقة عقب العطلة الشتوية، ليصبح على بعد ثلاث نقاط من القمة.

وأوقف دورتموند بذلك سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لمنافسه ليفركوزن في الدوري ويجعله يتراجع للمركز التاسع.

وسجل كريم أديمي مهاجم ألمانيا هدفه الأول في الدوري بعد عمل جماعي في الدقيقة 33، وبعد أن أنقذ جريجور كوبل حارس دورتموند فرصة خطيرة من موسى ديابي.

وتألق الحارس مجددا بعد الاستراحة بثلاث دقائق وحرم ديابي وأمين عدلي ثنائي ليفركوزن من إدراك التعادل.

وأضاف دورتموند، الذي يواجه تشيلسي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في 15 فبراير شباط، الهدف الثاني بعدما أرسل ماريوس فولف تمريرة حولها إدموند تابسوبا بطريق الخطأ في مرماه.

واستمرت معاناة تابسوبا مدافع بوركينا فاسو، وكاد أن يسجل هدفا آخر بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

وحاول تابسوبا تشتيت الكرة، بعد محاولة يوليان براندت هذه المرة، لكن الكرة اتجهت نحو مرماه قبل أن يتدخل زميله جيريمي فريمبونج في الوقت المناسب ويبعد الكرة من على خط المرمى.

وأصبح دورتموند رابعا برصيد 34 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، ويتأخر بنقطة واحدة عن رازن بال شبورت لايبزيج ثالثا الترتيب. ويأتي ليفركوزن تاسعا برصيد 24 نقطة.