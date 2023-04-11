دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يضع قدما في قبل النهائي بفوزه على بنفيكا

هز إنتر ميلان الشباك في الشوط الثاني عن طريق نيكولو باريلا وروميلو لوكاكو ليفوز 2-صفر على مضيفه بنفيكا في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء 11-4-2023) ليقترب من الظهور في قبل النهائي لأول مرة منذ فوزه باللقب في 2010.

وضع باريلا فريقه في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 51 بعدما ارتقى ليقابل تمريرة عرضية رائعة من قلب الدفاع أليساندرو باستوني.

وضاعف البديل لوكاكو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد الذي احتسب لمسة يد في المنطقة على قائد بنفيكا جواو ماريو.

وبهذا الفوز وضع إنتر قدما في قبل النهائي قبل مباراة الإياب في سان سيرو الأسبوع المقبل.

وكشف هدف باريلا ارتباك دفاع بنفيكا لكن ركلة الجزاء فطرت القلوب حيث ارتطمت كرة عرضية من دينزل دومفريس برأس جواو ماريو قبل أن تلمس ذراعه داخل منطقة الجزاء.

لكن إنتر استحق الفوز بعدما استغل الفرص التي لاحت أمامه وتعملق حارس بنفيكا في الشوط الثاني ليحرم هنريخ مخيتاريان ودومفريس من التسجيل وزيادة الغلة.

ولعب إنتر، الذي تغلب على غريم بنفيكا المحلي نادي بورتو في الدور السابق بأداء دفاعي رصين خارج أرضه في مباراة الإياب، بشجاعة مفاجئة منذ البداية مع عودته للبرتغال وسيطر على مجريات اللقاء مبكرا.

لكن رافا سيلفا صانع لعب بنفيكا الخطير هو الذي سدد أول محاولة على المرمى حيث سدد مباشرة في حارس إنتر أندريه أونانا بعد أن سيطر على كرة أخفق فيدريكو ديماركو في تشتيتها في الدقيقة 16.

وبعد فترة وجيزة لعب جواو ماريو كرة عرضية خطيرة أمام المرمى قبل أن يحصل إنتر على أول محاولة وكانت تسديدة قوية بعيدة المدى من فرانشيسكو أتشيربي التي حادت عن المرمى.

وكاد صاحب الأرض أن يدرك التعادل بعد خمس دقائق من هدف باريلا لكن دومفريس تدخل ليبعد الخطر وسط ارتباك دفاعي بعد تمريرة عرضية من جواو ماريو شكلت خطورة.

لكن لوكاكو سجل ركلة الجزاء بنجاح ليمنح فريقة الأفضلية قبل أن ينقذ أونانا محاولة خطيرة قبل النهاية ليحرم جونسالو راموس من تسجيل هدف كان من شأنه أن يمنح بنفيكا الأمل.