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دوري أبطال أوروبا.. بن ناصر يقود ميلان للفوز على نابولي

منذ 42 دقيقة
إسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان

إسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان (رويترز)

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قطع ميلان خطوة نحو التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في 16 عاما بفوزه 1-صفر على نابولي في ذهاب دور الثمانية بفضل هدف إسماعيل بن ناصر (الأربعاء 12-4-2023).

وفي ليلة ممطرة، واجه نابولي، الذي يخوض منافسات دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، ميلان بطل أوروبا سبع مرات للمرة الأولى في المسابقة القارية.

ووضع نابولي منافسه تحت الضغط منذ البداية أملا في الثأر لهزيمته 4-صفر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الشهر.

ورغم هيمنة نابولي على أغلب مجريات الشوط الأول، سجل ميلان صاحب الضيافة هدفا قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول. وبعد انطلاقة إلى داخل منطقة الجزاء وحصوله على تمريرة من رافائيل لياو، لعب براهيم دياز الكرة إلى بن ناصر الذي أطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك.

وساءت الأمور بالنسبة لنابولي قبل 16 دقيقة على نهاية المباراة، عندما طرد الحكم لاعب الوسط أندريه-فرانك زامبو أنجويسا إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعدما دفع تيو هرنانديز.

وتقام مباراة العودة في 18 من الشهر الجاري.

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