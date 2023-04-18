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دوري أبطال أوروبا.. ثنائية رودريغو تقود ريال مدريد لدور قبل النهائي

منذ 38 دقيقة
لاعب ريال مدريد "رودريغو"

لاعب ريال مدريد "رودريغو" (رويترز)

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تجاوز ريال مدريد حامل اللقب منافسه تشيلسي ليبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث ضمنت ثنائية رودريغو الفوز للفريق الإسباني 2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج (الثلاثاء 18-4-2023) ليحسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين، وهو سيدفعه لمواجهة محتملة مع مانشستر سيتي.

وبعد تأخره بنتيجة 2-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في برنابيو، سنحت لتشيلسي بعض الفرص لكنه فشل في استغلالها في الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني ودفع ثمن ذلك بعد ان سجل رودريغو للفريق الإسباني ليقوده للعبور للدور التالي.

افتتح رودريغو التسجيل في الدقيقة 58 وسجل مرة أخرى في الدقيقة 80 ليدفع جماهير تشيلسي نحو حالة من النزوح الجماعي من الملعب.

واقترب نجولو كانتي مرتين من تقليص الفارق وأنقذ تيبو كورتوا حارس تشيلسي السابق وحارس ريال مدريد الموقف قبل نهاية الشوط الأول ليحبط فريقه القديم.

وعندما أنهى رودريجو هجمة مرتدة سريعة، لم يكن هناك سبيل للعودة بالنسبة للنادي اللندني الذي خسر جميع المباريات الأربع منذ عودة فرانك لامبارد كمدرب مؤقت للفريق.

وجاءت المراحل الأخيرة من اللقاء في اتجاه واحد واستغل ريال أسلوبه ليهيأ فيدريكو بالبيردي الهدف الثاني لرودريجو.

وفي حين أن موسم تشيلسي سينتهي بدون ألقاب تحت قيادة الملاك الأمريكيين الجدد على الرغم من إنفاق 500 مليون جنيه إسترليني (621 مليون دولار) لضم لاعبين جدد، يواصل ريال بطل أوروبا 14 مرة مسيرته مع تطلع المدرب كارلو أنشيلوتي للفوز باللقب للمرة الخامسة.

ويتفوق مانشستر سيتي على بايرن ميونيخ 3-صفر قبل لقاء الإياب بينهما في دور الثمانية غدا الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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