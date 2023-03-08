دوري أبطال أوروبا.. ميلان يُقصي توتنهام ويبلغ دور الثمانية

تأهل ميلان الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم سبع مرات إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 11 عاما، حيث قدم الفريق الإيطالي عرضا منضبطا ليتعادل بدون أهداف على ملعب توتنهام هوتسبير (الأربعاء 8-3-2023) لينتصر 1-صفر في مباراتي الذهاب والعودة.

وفي ليلة شديدة البرودة في شمال لندن، حافظ الإيطاليون بشكل مريح على فارق الهدف في ذهاب دور الستة عشر في سان سيرو حيث لم يكن النادي اللندني مؤثرا على مرمى الضيوف.

وفشل توتنهام في توجيه أي محاولة نحو مرمى توتنهام في الشوط الأول حيث تفاقم إحباطهم بحصول المدرب أنطونيو كونتي على إنذار بعدما سمح لمشاعره بالتغلب عليه.

ولم يساعد أصحاب الأرض طرد المدافع كريستيان روميرو لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة 78.

وكان بإمكان ميلان أن يجعل الليلة أكثر راحة إذا استغل عددا قليلا من الفرص الجيدة التي سنحت للاعبيه، لكنه نجح في النهاية في الحفاظ على النتيجة التي أهلته إلى دور الثمانية بفضل الأداء الدفاعي الليلة.

ويمكن لفريق المدرب ستيفانو بيولي أن يتطلع إلى الأمام بتفاؤل، بينما موسم توتنهام تحول إلى سيء بعد أسبوع صعب خسر فيه أيضا في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية وأمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز.