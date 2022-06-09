دوري أبطال أوروبا يحدد مصير نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية بأن حلم المشاركة في دوري أبطال أوروبا، سيحدد مصير الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الإسباني.

وفشل مانشستر يونايتد في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بعد أن حل في المركز السادس بالدوري الإنجليزي، وسيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي “يوربا ليج”.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها أن دي يونج، إن تقرر بشكل نهائي رحيله عن برشلونة، سيفضل الانتقال لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا بدلا من مانشستر يونايتد.

ويعتبر مان يونايتد هو أبرز الفرق التي ارتبط اسمها بضم دي يونج مؤخرا، بسبب رغبة إريك تين هاج مدربه السابق في أياكس الهولندي في استعادة خدماته كبديل للفرنسي بول بوجبا الذي ترك الشياطين الحمر.

بحسب التقرير، ينتظر حضور علي دورسون وكيل أعمال دي يونج لبرشلونة لمناقشة رحيل اللاعب عن ملعب “كامب نو”، مع وجود 3 وجهات محتملة للاعب الدولي وهي مان يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

ورغم تمسك تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بخدمات دي يونج، فإنه وافق مؤخرا على فكرة بيعه للحصول على عائد يكفي للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

يذكر أن دي يونج حقق فقط كأس ملك إسبانيا في 2021، مع برشلونة منذ عام 2019، حيث خاض 139 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 17.