دوري إيطاليا.. تعادل سلبي مخيب للآمال يخيم على مباراة ميلان وإمبولي

بدا ميلان أقل بكثير من مستواه المعهود (الجمعة 7-4-2023) ليتعادل سلبيا مع إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مما ترك المدرب ستيفانو بيولي في مواجهة الكثير من العمل للقيام به قبل مباراة الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام نابولي يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل ميلان الآن المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 52 نقطة بفارق 22 نقطة عن نابولي المتصدر. ويتخلف ميلان بفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي يواجه يوفنتوس غدا السبت.

وبدا ميلان ظلا باهتا لفريق سحق نابولي 4-صفر قبل خمسة أيام فقط وظل لاعبوه في مواجهة حالة من الإحباط فرضها دفاع إمبولي العنيد.

وتم إحباط فرصة مبكرة لميلان عبر أنتي ريبيتش بعد أن تصدى لها حارس إمبولي صمويلي بريسان، الذي أنقذ أيضا محاولة من تيو هرنانديز.

وسيطر ميلان على الشوط الأول لكن إمبولي دافع بشكل جيد ليحافظ على النتيجة بدون أهداف حتى بلوغ الاستراحة.

وتم الدفع بأوليفييه جيرو ورافائيل لياو قبل 20 دقيقة على نهاية الشوط الثاني لمحاولة كسر الجمود لصالح ميلان دون نتيجة.

وظن جيرو أنه قاد ميلان إلى الفوز قبل صفارة النهاية مباشرة، لكن فحص تقنية حكم الفيديو المساعد أظهر أن الكرة لمست يده في طريقها، مما أدى إلى صيحات استهجان عالية من جماهير الفريق المضيف.

ويتقدم إمبولي، صاحب المركز 14 برصيد 32 نقطة، بفارق 13 نقطة عن منطقة الهبوط.