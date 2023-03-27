دوري السلة الأمريكي.. جيمس يعود لتشكيلة ليكرز وتأهل كافاليرز للأدوار الإقصائية

عاد ليبرون جيمس لتشكيلة لوس أنجليس ليكرز في الخسارة 118-108 من شيكاغو بولز الليلة الماضية بعد غيابه عن 13 مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بسبب إصابة في وتر بالقدم اليمنى.

ولم يشارك جيمس أساسيا، وهي المرة الثانية التي يبدأ فيها بديلا خلال 1414 مباراة بمسيرته، والأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2007.

وكان جيمس الأكثر تسجيلا بفريقه بواقع 19 نقطة، ورغم الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية تبقى فرص ليكرز قائمة في خوض ملحق التأهل للأدوار الإقصائية إذ يحتل المركز التاسع بالقسم الغربي حاليا.

وكان زاك لافين الأكثر تسجيلا في اللقاء برصيد 32 نقطة وحقق ديمار ديروزان رقمين مزدوجين بتسجيل 17 نقطة بجانب عشر تمريرات حاسمة لبولز الذي حقق انتصاره السابع في تسع مباريات ويحتل المركز العاشر في الشرق.

وعاد كليفلاند كافاليرز إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ خسارة سلسلة النهائي في 2018 بعد فوزه على هيوستون روكتس 108-91 بقيادة جاريت آلين الذي حقق رقمين مزدوجين للمرة 32 هذا الموسم.

وأنهى آلين اللقاء مسجلا 24 نقطة كما استحوذ على 14 كرة مرتدة، بينما كان جالين جرين الأكثر تسجيلا من هيوستون برصيد 30 نقطة، ليسجل هذا الرقم على الأقل في 14 مباراة هذا الموسم.

ويحتل كافاليرز المركز الرابع بالقسم الشرقي برصيد 48 انتصارا و28 هزيمة بينما يتذيل روكتس ترتيب الغرب.

سيلتيكس يقترب من الصدارة

أحرز جايلن براون 41 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ليقترب بوسطن سيلتيكس من أفضل سجل في الدوري هذا الموسم بتغلبه 137-93 على سان أنطونيو سبيرز.

ودخل سيلتيكس، الذي حقق 52 انتصارا مقابل 23 هزيمة، اللقاء وهو في المركز الثاني بالقسم الشرقي بفارق انتصارين خلف ميلووكي باكس المتصدر صاحب أفضل رصيد في الدور التمهيدي (53-21).

وسجل جا مورانت وديسموند بين إجمالي 52 نقطة في فوز ممفيس جريزليز 123-119 على أتلانتا هوكس ليحقق انتصاره السادس على التوالي.

وفي أول مشاركة أساسية لمورانت منذ عودته من الإيقاف لثماني مباريات سجل 27 نقطة ووزع ست تمريرات حاسمة، وأضاف بين 25 نقطة وخمس تمريرات حاسمة.

ويحتل جريزليز المركز الثاني بالقسم الغربي برصيد 47 انتصارا مقابل 27 هزيمة خلف ناجتس المتصدر (50-24).

وأحرز لوكا دونتشيتش 40 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر تسع تمريرات حاسمة لكن دالاس مافريكس خسر 110-104 من تشارلوت هورنتس لتتعرض آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لضربة موجعة.