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دوري السلة الأمريكي.. سيكسرز يوجه الضربة الأولى لنتس

منذ 16 ثانية
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أحرز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 21 رمية ثلاثية ليفوز 121-101 على ضيفه بروكلين نتس في افتتاح الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اليوم السبت.

ويتقدم سيكسرز 1-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في الدور الأول في القسم الشرقي.

وانتصر صاحب الأرض بفضل 21 رمية ثلاثية هي الأكثر للفريق في مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية.

وقدم ميكال بريدجز أداء قويا في الشوط الأول مع نتس إذ أحرز 23 نقطة لكن سيكسرز تقدم 67-58 بفضل 17 نقطة من جيمس هاردن.

وأحكم سيكسرز الرقابة على بريدجز، القادم إلى نتس في صفقة انتقال كيفن دورانت إلى فينكس صنز، في الشوط الثاني ليكتفي بتسجيل سبع نقاط فقط.

ووصل الفارق إلى 12 نقطة لسيكسرز بعد تألق جويل إمبيد في الربع الثالث حيث أحرز 13 نقطة.

واستهل سيكسرز الربع الأخير بإحراز عشر نقاط مقابل نقطتين لضيفه لترتفع النتيجة إلى 103-83 قبل ثماني دقائق من النهاية.

لكن في أقل من دقيقة واحدة انتفض نتس ليسجل ثلاث رميات ثلاثية متتالية ويشعل المباراة.

ورد سيكسرز بسبع نقاط منها أربع نقاط من إمبيد ليستعيد صاحب الأرض سيطرته على المباراة.

وبعد وصول النتيجة إلى 117-94 أخرج دوك ريفرز مدرب سيكسرز لاعبيه الأساسيين حيث استسلم نتس للهزيمة قبل المباراة الثانية في فيلادلفيا يوم الاثنين.

وتصدر إمبيد قائمة مسجلي سيكسرز برصيد 26 نقطة فيما أضاف هاردن 23 نقطة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

وكان بريدجز الأكثر تسجيلا في صفوف نتس وله 30 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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