"دوري الملوك" يُعيد رونالدينيو للملاعب

عاد اللاعب البرازيلي المعتزل رونالدينيو (42 عاما)، إلى اللعب مرة أخرى ليشارك بمباراة في “دوري الملوك”.

وهي البطولة التي ينظمها الإسباني جيرارد بيكيه، ويتألف الفريق بها من 7 لاعبين أساسيين.

ولعب رونالدينيو مع فريق (بورسينوس إف سي) لمنشئ المحتوى الإسباني المعروف إيباي يانوس، في مواجهة أقيمت مساء الأحد على ملعب (كوربا أرينا) في برشلونة، المدينة التي شهدت تألق اللاعب البرازيلي السابق بين عامي 2003 و2008 بصفوف البرسا.

وكان رونالدينيو نجم مباراة الليلة الماضية على الرغم من هزيمة فريقه (بورسينوس إف سي) أمام خصمه (بيو إف سي) بركلات الترجيح بعد إنهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

جذبت مشاركة رونالدينيو عددا أكبر من المتفرجين، ما جعل المقاعد الـ33 بمدرجات (كوبرا أرينا) غير كافية. وكانت هناك وجوه مألوفة بين المشاهدين، مثل لاعبي كرة القدم ببرشلونة باتري جويخارو وكلاوديا بينا والملاكم ساندور مارتن، وكذلك شابييه ترياس عمدة برشلونة السابق والمرشح لمنصب رئيس البلدية في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في مايو/آيار المقبل.

كما تجاوز البث المباشر لهذه المباراة بدوري الملوك على منصفة (تويتش) للبث المرئي المليوني مشاهد عبر جميع القنوات، وهو رقم قياسي في هذه المسابقة.

وكان رونالدينيو قد وصل إلى المجمع الرياضي في سيارة ليموزين مع بقية أعضاء فريق بورسينوس واستقبله، رغم الأمطار الغزيرة، مجموعة من قارعي الطبول على إيقاعات السامبا البرازيلية ورافقته إلى أرض الملعب. لكنه لاعب البرسا السابق لم يكن أساسيا ونزل إلى الملعب في الدقيقة الخامسة من اللقاء، وحينها وقف المتفرجون ليهتفوا له ترحيبا به.

ولعب البرايزيلي نصف ساعة، وشارك فقط في الجوانب الهجومية مبتعدا عن الوظائف الدفاعية لفريقه. على أرض الملعب التقى بأحد معارفه القدامى من الدوري الإسباني، ألبرتو لوبو، اللاعب السابق بكل من ديبورتيفو وخيتافي وإسبانيول، والذي كان مسؤولا عن الدفاع عن رونالدينيو.

وقال جيرارد بيكيه رئيس “كينجز ليج”: “لقد كانت مفاوضات طويلة، لكن في النهاية هو هنا. تحدثت أولا مع أخي ثم شارك. رونالدينيو بالنسبة لي هو اللاعب الذي قدم لي أكبر قدر من السحر على أرض لعب، بعيدا عن ليو ميسي”، نجم برشلونة السابق واللاعب الحالي في باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما أعلن بيكيه أن اللاعب البرازيلي السابق سيكون مالكا لفريق في “كوينز ليج” (دوري الملكات)، وهي بطولة كرة قدمة مماثلة للسيدات يتألف الفريق فيها من سبع لاعبات وستنطلق في مايو/آيار القادم.

واعتزل رونالدينيو اللعب الاحترافي في 2018، على الرغم من أن آخر مباراة رسمية لعبها كانت مع فريق فلومينينزي البرازيلي في عام 2015. وقبل ذلك، لعب في العديد من الفرق مثل كيريتارو وأتلتيكو مينيرو وفلامنجو وميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان وجريميو.