دورٌ تاريخي للأمير جورج في حفلة تتويج جدّه

تتواصل التحضيرات لحفلة تتويج الملك تشارلز في 6 أيار المقبل، ويصار إلى وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات وتجهيزات الحفلة الضخمة التي ستُقام في كنيسبة ويستمنستر ومن ضمنها فطيرة الكيشي المخصّصة للمناسبة والتي بدأ العمل على إعدادها وصولاً إلى تنظيم الحضور ودور أفراد العائلة المالكة.

وأعلن قصر كينستغتون أخيراً أن الأمير جورج ابن الأمير وليام وكيت ميدلتون سيكون صفحة شرف في حفلة تتويج جدّه، وهو تمييز يُمنح للأبناء المراهقين من كبار أعضاء العائلة المالكة.

وأوضحت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن دور الطفل البالغ من العمر 9 سنوات سيكون تاريخياً في حفلة التتويج، حيث يشكّل دوره علامة فارقة، وهي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يكون فيها أحد أفراد العائلة المالكة الذي سيصبح ملكاً في المستقبل، ضمن الخدمة.

وأكد متحدث باسم قصر كينسينغتون في تصريح: “نحن متحمسون جداً لدور الأمير جورج في حفلة التتويج. ستكون لحظة مميزة ومذهلة”.

وإلى جانب جورج، هناك عدد من الشخصيات التي ستشارك كصفحات شرف أو ضيوف شرف، ولكن ليس مستغرباً أن يجذب جورج الأنظار إليه، ولا سيما أنه الأصغر بين المشاركين. إلا أن من غير الواضح بعد ما إذا كان هناك أي دور سيلعبه شقيقاه شارلوت ولويس في حفلة التتويج.

يُذكر أن الملك تشارلز كان في الرابعة من عمره فقط عندما تم تتويج والدته الملكة إليزابيث الثانية. في ذلك الوقت، تم إحضاره لرؤية قسم التنصيب خلال حفلة التتويج. أما الملكة إليزابيث فقد عاشت تجربة مماثلة، إذ حضرت حفلة تتويج والدها الملك جورج وكانت حينها في الحادية عشرة من عمرها.