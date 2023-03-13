الأثنين 21 شعبان 1444 ﻫ - 13 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولة آسيوية تحتفل باليوم الوطني للفيل!

منذ 32 دقيقة
تايلاند تحتفل باليوم الوطني للفيل

تايلاند تحتفل باليوم الوطني للفيل (رويترز)

A A A
طباعة المقال

احتفلت تايلاند باليوم الوطني للفيل (الاثنين 13-3-2023)، بموائد من الفاكهة والخضروات لتكريم الحيوان الضخم الذي يعد رمزا محببا للبلاد.

وأعلنت تايلاند في عام 1998 يوم 13 مارس آذار يوما مخصصا للحفاظ على الأفيال.

وتستخدم الأفيال تقليديا في العمل وفي الحروب لكنها أصبحت في العصر الحديث من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وقال كامبون تانساشا، رئيس حديقة نونج نوتش الاستوائية في مقاطعة تشونبوري التي أقيم فيها الاحتفال بمناسبة هذا اليوم، إن الأفيال كانت مصدر فخر وطني وجزءا من الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد.

وأضاف “نحاول الآن الحفاظ على هذه الأفيال المستأنسة ومنحها الطعام والمأوى. إذا أطلق سراحها جميعا في البرية، لن تعيش”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

فلورنتينو بيريز
بعد برشلونة.. فضيحة التحكيم تطال ريال مدريد
من فيلم أر. أر الهندي
احتفالات في الهند بعد فوز فيلمين بالأوسكار
كنزابورو أوي
وفاة الياباني كنزابورو أوي الحائز على نوبل في الأدب

الأكثر قراءة

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
الخبير الهولندي غاضبًا: المجتمع العلميّ كلّه بدأ "يهتز"
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولنديّ يُحذّر مجددًا: "نشاط زلزاليّ كبير" في الأيام المقبلة!
بنك سيجنتشر الأمريكي
الثاني خلال أيام.. بنك سيجنتشر الأمريكي يعلن إفلاسه