دولة آسيوية تحتفل باليوم الوطني للفيل!

احتفلت تايلاند باليوم الوطني للفيل (الاثنين 13-3-2023)، بموائد من الفاكهة والخضروات لتكريم الحيوان الضخم الذي يعد رمزا محببا للبلاد.

وأعلنت تايلاند في عام 1998 يوم 13 مارس آذار يوما مخصصا للحفاظ على الأفيال.

وتستخدم الأفيال تقليديا في العمل وفي الحروب لكنها أصبحت في العصر الحديث من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وقال كامبون تانساشا، رئيس حديقة نونج نوتش الاستوائية في مقاطعة تشونبوري التي أقيم فيها الاحتفال بمناسبة هذا اليوم، إن الأفيال كانت مصدر فخر وطني وجزءا من الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد.

وأضاف “نحاول الآن الحفاظ على هذه الأفيال المستأنسة ومنحها الطعام والمأوى. إذا أطلق سراحها جميعا في البرية، لن تعيش”.