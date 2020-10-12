دولة تحول طائراتها المتوقفة بسبب كورونا إلى “مطاعم”

في ظل حالة الركود التي تشهدها الرحلات الجوية وتوقف حركة الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، لجأت دولة إلى طريقة ذكية لجني بعض الأموال من خلال تحويل طائراتها المتوقفة إلى مطاعم .

تحاول الخطوط الجوية السنغافورية إيجاد طرق جديدة لجمع الأموال، بعد تأجيل الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا؛ إذ أعلنت عن تحويل طائرتين من طراز A380 متوقفتين في مطار شانغي إلى مطاعم مؤقتة.

وقالت الخطوط إن جميع المقاعد في مطاعمها المؤقتة تم حجزها في غضون 30 دقيقة من الإعلان عنها، مبينة أن نحو نصف المقاعد في كل طائرة ستكون متاحة؛ بما يتماشى مع إرشادات السلامة في المطاعم بشأن المسافة الآمنة.

وتبلغ تكلفة الوجبة في جناح الطائرة نحو 474 دولارا أمريكيا، بينما تبلغ تكلفة المقاعد في درجة رجال الأعمال 237 دولارا والدرجة الاقتصادية المتميزة 71 دولارا و 40 دولارا للدرجة الاقتصادية.

وتعمل الشركة -أيضا- على فتح قائمة الانتظار؛ حتى تتمكن من استيعاب بعض أولئك الذين لا يزالون مهتمين بتجربة تناول الطعام في الطائرة.

وبحسب موقع الشركة على الإنترنت، تستوعب طائرات A380 ما يصل إلى 471 شخصا في خدمة الطيران العادية.

وكانت الخطوط الجوية السنغافورية أعلنت عن خسارة قياسية بلغت 827 مليون دولار أمريكي حتى حزيران/يونيو الماضي، وقامت بالاستغناء عن 20٪ من قوتها العاملة بسبب جائحة كورونا.