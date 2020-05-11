دولة تفرض السجن عقوبة لكل من لا يرتدي كمامة

يواجه التشاديون الذين لا يلتزمون وضع كمامة في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوما، وذلك بموجب قرار حكومي تم توقيعه الأحد.

وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول بدءا من الأحد أن “أي شخص لا يحترم وضع كمامة سيُعاقب بغرامة قدرها 2000 فرنك وقد يسجن أيضا لمدة تصل إلى خمسة عشر يوما على الأكثر”.

وأصبح وضع كمامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلزاميا في تشاد منذ الخميس.

وبحسب “فرانس برس” فإن هذا الإجراء لم يحترم كثيرا حتى الآن في شوارع العاصمة نجامينا.

وحتى الأحد، أحصت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسميا 322 إصابة بالفيروس بينها 31 وفاة.

قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقدر بحوالي 190 ألف شخص في أفريقيا يمكن أن يموتوا بسبب مرض كوفيد-19 في العام الأول من الجائحة، مشيرة إلى أن المرض قد في القارة لسنوات عدة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقدر بنحو 44 مليون نسمة من القارة التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة قد يصابوا خلال الفترة نفسها بالفيروس، وفقا لتقديرات المنظمة بناء على نموذج تقديري لسبع وأربعين دولة أفريقية.

لكن العدد المتوقع للإصابات والوفيات مبني على افتراض عدم اتخاذ إجراءات احتواء. في الحقيقة، طبقت 43 دولة افريقية إجراءات لتقليل تفشي الفيروس، تتراوح بين إغلاقات في أنحاء البلاد إلى فرض قيود على المدن الكبيرة وحظر التجول وإغلاق المدارس ومنع التجمعات.