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دولة عربيّة في المركز الثاني.. إليكم أفضل 10 مطارات في العالم

منذ ساعة واحدة
مطار شانغي في سنغافورة

مطار شانغي في سنغافورة

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نشر موقع Skytrax لتصنيف الطيران قائمته السنوية لأفضل مطارات العالم، وكان الفائز عن العام الماضي هو مطار شانغي في سنغافورة.

وتعتمد تلك النتيجة على استطلاع آراء عملاء على مستوى العالم، وذلك حول مدى رضاهم عن 550 مطارًا، فيما يتعلق بالأمن والراحة والمقاعد والإنترنت والطعام. وتم جمع البيانات على مدار الفترة من آب وحتى شباط الماضي.

هذا واحتل مطار شانغي المرتبة الأولى للمرة الـ12 في تاريخه، بعدما استقبل 32 مليون راكب العام الماضي.

ويتميز المطار الآسيوي بالأنشطة المجانية مثل الأفلام والمسرح والتسوق الراقي، حتى أن المسافرين يتمكنون من السباحة في أماكن مخصصة داخله.

المطار السنغافوري كان قد جاء في المركز الأول على مدار 8 سنوات متتالية من (2013-2020) قبل أن يحتل مطار حمد الدولي في الدوحة المركز الأول في 2021 و2022، لكنّه جاء في المرتبة الثانية في هذا التصنيف.

ومن بين أكبر 20 مطارًا، يتواجد تسعة في أوروبا وثمانية في آسيا واثنان في أميركا الشمالية وواحد في أستراليا.

إليكم الترتيب:

1- مطار شانغي (سنغافورة)

2- مطار حمد الدولي (قطر)

3- مطار طوكيو هانيدا الدولي (اليابان)

4- مطار إنتشون الدولي (كوريا الجنوبية)

5- مطار باريس شارل ديغول الدولي (فرنسا)

6- مطار إسطنبول (تركيا)

7- مطار ميونخ (ألمانيا)

8- مطار زيورخ (سويسرا)

-9 مطار ناريتا الدولي (اليابان)

10- مطار مدريد باراخاس الدولي (إسبانيا).

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