دولة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا

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من الدول القليلة التي لم يصل إلبها وباء كورونا ، هي دولة كيريباتي التي تقع في منطقة المحيط الهادئ الأوسط الاستوائي واحدة من أفقر وأبعد المناطق في العالم ويظهر الطريق المؤدي إليها مدى هشاشتها وعدم تطورها .

وتعتبر كيريباتي واحدة من 13 دولة فقط في العالم لم تسجل أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد .

وكشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية السر وراء عدم إصابة أي مواطن من كيريباتي بالفيروس، حيث يردد السكان المحليون أن تناول جوز الهند هو السبب.

وتتميز كيريباتي بالأشجار الخضراء وسعف النخيل التي تقع وسط المحيط الهادئ والتي تغطي كل مكان فيها تقريبًا، وتعود هذه المساحات الخضراء لأشجار جوز الهند التي توفر كل احتياجاتهم من خشب للقوارب والمباني وقش للأسقف والأرضيات وألياف القماش والثمار والتغذية، ويقال إنهم يحاربون أيضًا فيروس “كورونا” بأشجار جوز الهند.

وأشار سكان البلاد إلى أنهم يستخدمون جوز الهند لحماية أنفسهم ضد الفيروس، حيث أنه غني بفيتامين ج وفيتامين أ.

وقالت روتي تيانايرا إحدى مواطني كيريباتي :”اعتاد أسلافنا تناول جوز الهند المبشور والنوني وهي فاكهة أخرى محلية معروفة بطعمها اللاذع ولها خصائص مشهورة في مجال الصحة، في الإفطار وشرب المشروبات الحامضة مثل عصير جوز الهند المخمر، وكانوا أقوياء بلا مرض”.

وأضافت أنه يتم استخدام هذه الفاكهة المحلية كدواء؛ لبناء وتقوية جهاز المناعة، ويتم بيعها في أكشاك على الطريق.

وتمتلئ البلاد بأشجار جوز الهند الذي يفوق عددها عدد سكان كيريباتي البالغ عددهم 116000 مرة عدة مرات.

ويعتبر جوز الهند واحدا من العديد من الشائعات التي يتردد أنها تمنع الإصابة بالفيروس ويتم تداولها في كيريباتي وانتشرت بشكل كبير بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، وينضم ذلك إلى تناول الثوم وغيرها.