دول عربية على موعد مع الكسوف الحلقي اليوم.. وفلكي سعودي: يشبهه لما وقع بعهد رسول الله “محمد”

نشر مركز الفلك الدولي تسجيلا مباشرة لكسوف الشمس الجزئي على قناته على يوتيوب، موضحا أن الكسوف الحلقي للشمس يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، ولذلك يسمي بالكسوف الحلقي.

الشمس الآن باستخدام تلسكوب شمسي خاص هيدروجين آلفا https://t.co/15ynT8SFqj — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 20, 2020

وتشهد الدول العربية، الأحد، 21 يونيو/ حزيران، كسوفا جزئيا للشمس يمكن رؤيته من كل الدول العربية عدا معظم المغرب وموريتانيا، في حين يُرى ككسوف حلقي في أجزاء من الدول أخرى مثل السعودية واليمن وسلطنة عمان.

وبالنسبة للدول العربية فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق يبدأ من جنوب السودان ويكون عرضه هناك 65 كيلومترا ويتجه شرقا ويستمر بالتناقص ليمر فوق اليمن ثم السعودية ثم سلطنة عمان، ويصبح عرضه في شرق السلطنة 33 كيلومتر فقط! وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشهد الحدث ككسوف حلقي، فإن باقي أجزاءها وباقي الدول العربية ستشهده ككسوف جزئي.

#كسوف_٢١_يونيو

غدا الأحد يشابه #كسوف_الشمس الذي وقع في عهد النبي ﷺ

فسكان #المدينة سيشاهدون منظر مطابق لما شهده النبي ﷺ وصحابته في نفس اليوم pic.twitter.com/xZz11mxUJ1 — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) June 20, 2020

الفلكي السعودي، ملهم هندي، شبه هذا الكسوف بذلك الذي حدث في عهد النبي محمد، حيث قال إن “سكان المدينة سيشاهدون منظرا مطابقا لما شهده النبي صل الله عليه وسلم وصحابته في نفس اليوم”، وذلك في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وأوضح مركز الفلك الدولي: “بالنسبة للسودان سيمر شريط الكسوف الحلقي فوق منطقة صغيرة جدا تقع في أقصى جنوب شرق السودان في المنطقة الحدودية مع جمهورية جنوب السودان يبلغ طولها 14 كيلومتر فقط! ثم يمر فوق أثيوبيا ثم أريتريا ثم البحر الأحمر. ويشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي مناطق السودان.

وسيكون الكسوف الحلقي المقبل في السودان عام 2038م بمشيئة الله.. بالنسبة لليمن، سيمر الشريط الضيق للكسوف الحلقي من جنوب الحديدة مرورا بالجبين وجنوب مدينة صنعاء ثم مدينة مأرب ثم شمال محافظة حضرموت. ويشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي مناطق اليمن. وسيكون الكسوف الحلقي المقبل في اليمن عام 2049م بمشيئة الله”.

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، قال المركز إن “شريط الكسوف الحلقي سيمر فوق منطقة نائية من الربع الخالي في جنوب شرق المملكة، بحيث يبدأ من مدينة الخرخير الحدودية مع اليمن وينتهي في مدينة عردة الحدودية مع سلطنة عمان، ويشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي مناطق السعودية، وقد كان آخر كسوف حلقي شهدته المملكة عام 2019م وسيكون المقبل عام 2049م بمشيئة الله..

وبالنسبة لسلطنة عمان، يبدأ شريط الكسوف الحلقي من غرب السلطنة من جنوب محافظة الظاهرة ثم محافظة الداخلية ما بين مدينتي أدم ونزوى ثم محافظة شمال الشرقية ثم جنوب محافظة مسقط عند ولاية قريات. وقد كان آخر كسوف حلقي شهدته السلطنة عام 2019م، وسيكون أول كسوف كلي أو حلقي مشاهد من السلطنة عام 2081م بمشيئة الله”