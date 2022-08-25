دومينيكالي متفائل إزاء عودة سباق جائزة ألمانيا الكبرى لفورمولا 1

قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات (الخميس 25-8-2022) إن احتمالات استضافة ألمانيا لسباق يمكن تعزيزها إذا انضم أودي وبورشه كما هو متوقع إلى مرسيدس في البطولة.

وكانت ألمانيا تستضيف سباقين سنويا في ذروة هيمنة بطلها مايكل شوماخر على فورمولا 1 مع فيراري في بداية الألفية الجديدة لكنها استضافت آخر سباق جائزة كبرى لها في هوكنهايم في 2019.

وقال دومينيكالي للصحفيين قبل سباق جائزة بلجيكا الكبرى “نأمل حقا في عودة ألمانيا إلى جدول البطولة… نريد بالفعل استضافة سباق جائزة كبرى هناك لكن يجب أولا مناقشة كل الجوانب”.

“نأمل أن يحدث ذلك قريبا بعد إجراء مناقشات مع المسؤولين الألمان”.

ومن المتوقع أن تعلن بورشه وأودي قريبا دخولهما فورمولا 1 مع الفرق الحالية بعد أن وافق مسؤولو الرياضة على قواعد جديدة للمحركات لعام 2026.

وكانت تكلفة استضافة سباق حجر عثرة أمام عودة ألمانيا بعد أن أقيمت نسخة 2019 في اللحظة الأخيرة عقب إبرام صفقة رعاية مع شركة مرسيدس التي كان فريقها يهيمن وقتها على البطولة.

لكن على الجانب السلبي سيعتزل الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات في نهاية هذا الموسم بينما ينتهي عقد ميك نجل شوماخر مع فريق هاس الذي تزوده فيراري بالمحركات وتحوم شكوك حول مستقبله.