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دياب يشارك منى زكي بطولة مسلسلها الجديد في رمضان 2023

منذ 9 دقائق
الفنانة منى زكي والفنان دياب

والفنان

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تعاقد الفنان دياب على مشاركة الفنانة منى زكى فى مسلسلها الجديد المقرر عرضة بالموسم الرمصانى 2023 ،العمل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، واخراج محمد شاكر خضر، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن باقى النجوم المشاركين لتحديد موعد بداية التصوير فى الفترة المقبلة.

يذكر أن حقق دياب نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية من خلال مشاركته في بطولة مسلسل المتهمة مع الفنانة درة، ويشارك في بطولته عادل كرم، علي الطيب، أسامة عباس، وآخرين، ومن تأليف وإخراج تامر نادي.

بينما شارك دياب في الموسم الرمضاني السابق 2022، في بطولة مسلسل توبة، مع عمرو سعد، ومن إخراج أحمد صالح، وتفاعل الجمهور مع شخصية إبراهيم الدباح التي قدمها ضمن أحداث العمل.

يذكر ان دياب حصل على مؤهل متوسط بسبب ظروفه المادية ولم يستطيع إكمال دراسته ولكن موهبته ساعدته في أن يتعلم على يد “فاروق الشرنوبي” و”صلاح الشرنوبي” بدأ الغناء مبكرًا في سن الخامسة عشرة في محلات والأفراح واكتشفه المنتج “نصر محروس” وعرض عليه أغنية “غمازات”.

وقام بوضعه في قالب المطرب الشعبي بالرغم من قدراته الفنية الكبيرة التي لم تقتصر على الغناء فقط بل وصلت إلى التمثيل ” ولكونه يمتلك صفة ابن البلد ويشبه الناس التي في الشوارع وجد المخرج “أكرم فريد” في صاحبة موهبة التمثيل والقدرة على التشكيل فرشحه في مسلسل “ساحرة الجنوب” عام 2015، في دور ” هاني عدلي” قدم بعدها أعمالا عدة في التلفزيون والسينما.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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