ديانا حداد تطلق أغنية "كل الهلا" من ألحان النجم محمود التركي

أطلقت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد رسمياً أغنية “كل الهلا” وهي من كلمات الشاعر مأمون النطاح وألحان الفنان محمود التركي وتوزيع حسام كامل، وأرفقت حداد الأغنية الجديدة بكليب مصور من حفلها الأخير في مسرح مرايا في العلا السعودية الذي شهد الأداء الجماهيري الأول للأغنية قبل اطلاقها بشكل رسمي.

وحصدت الأغنية التي اتقنت ديانا أدائها باللهجة العراقية اعجاباُ واسعاً من مختلف فئات الجمهور حيث أشاد النقاد بالعمل الجديد متوقعين أن يحقق هذا العمل نجاحاً لافتاً.

وعن عملها الجديد علقت ديانا حداد: “شعرت منذ استماعي الأول لأغنية “كل الهلا” بأنها تشبهني ولامست مشاعري، وعندما قدمتها لأول مرة على مسرح العلا فوجئت بتفاعل الجمهور معها رغم أنها أغنية جديدة عليهم” وأضافت حداد: “أحببت أن أرفق العمل بفيديو واقعي من هذا الحفل كي أنقل لجمهوري العزيز مشاعري الجميلة تجاه هذا العمل”.

من جهة أخرى تستعد ديانا حداد لإحياء عدة حفلات في الفترة القادمة كما ستطل من خلال عدة منابر إعلامية في حوارات ولقاءات متنوعة.