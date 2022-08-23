ديانا كرزون تطرح اغنية جديدة بعنوان "نجم مصر"

تستعد النجمة الأردنية ديانا كرزون، لطرح أحدث اغنياتها التي تحمل اسم “نجم مصر” على موقع “يوتيوب”، غداً الأربعاء، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

وكشفت ديانا عن تفاصيل الأغنية من خلال “إنستغرام”، حيث طرحت البوستر الرسمي للأغنية وعلقت عليه قائلة: الأربعاء الساعة السادسة بتوقيت الأردن والخامسة بتوقيت مصر

أغنية نجم مصر من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، ومن توزيع توما وجيتار مصطفى نصر وطبلة أحمد عبادي وأورج محمود شاهي.

من ناحية أخرى، أحيت ديانا كرزون بشهر يونيو 2022، حفلا غنائيا ناجحا على مسرح المدرج الروماني في عمان بحضور فاق عشرة آلاف شخص.

تفاعل الجمهور مع غناء كرزون على مدى ساعة ونصف، فيما زاد عدد الحضور في الساحات خارج المدرج عن 20 ألف شخص تابعوا الحفل من أماكنهم.

واحيت ديانا الأمسية الختامية لاحتفالات الدولة الأردنية بالذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، وسط مظاهرة حب كبيرة حيث استقبل جمهور الحفل ديانا بتصفيق كبير عند ظهورها، حيث بدا الانسجام واضحا بين الجمهور و فنانته المفضلة التي أعادت تقديم بعض الأغاني مرتين بناء على طلبهم، مثل اغنية “راسك بالغالي” و”حنا كبار البلد”.

وبدا تأثر ديانا بتفاعل الجمهور واضحا، إذ سقطت الدموع من عينيها وهو الأمر الذي فسرته بالقول إنها لم تستطع أن تتمالك نفسها أمام محبة الجمهور وتفاعلهم الكبير مع أغانيها في حفل يمثل مكانة الفنان وحضوره بين الناس، وأبدت سعادتها حينما هتف الجمهور لها ونادها باسم “ام سلمى” لأول مرة لترد عليهم “عيون ام سلمي”

وكانت ديانا قد شاركت بتقديم مغناة “يا بلادي” أمام الملك عبدالله الثاني بحضور الملكة رانيا العبدالله، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته الحكومة الأردنية بمناسبة عيد الاستقلال.