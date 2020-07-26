ديزني تؤجل فيلم (مولان) لوقت غير محدد و (توب جن) العام المقبل

لأسباب متعلقة بانتشار الفيروس قررت “والت ديزني” تأجيل عرض أحدث أفلامها “مولان” إلى أجل غير مسمى، لتوجه بذلك ضربة جديدة لدور العرض السينمائي التي كانت تعول على فيلم الحركة الملحمي المأخوذ عن نسخة “الكرتون” من تسعينيات القرن الماضي لجذب الجمهور خلال جائحة “كورونا”.

كما قالت شركة باراماونت بيكتشرز للإنتاج السينمائي إن فيلم (توب جن: مافريك‭‭(‬‬ وهو الجزء الثاني الذي طال انتظاره من فيلم ‭‭)‬‬توب جن‭‭(‬‬ الذي يقوم ببطولته توم كروز، تم تأجيله أيضا إلى الثاني من يوليو تموز 2021 بدلا من 23 ديسمبر كانون الأول 2020.

وكان من المقرر أن يطرح (مولان) في دور العرض في مارس آذار، ولكن تأجل عدة مرات إذ لا تزال معظم دور السينما مغلقة. وكان آخر موعد محدد للعرض الأول للفيلم في 21 أغسطس آب، وعول أصحاب دور السينما في أن يساعد في عودة الجمهور لمشاهدة الأفلام في أواخر الصيف.

وقال أحد ممثلي ديزني ”أصبح من الواضح أنه لا يمكن تحديد أي موعد عندما يتعلق الأمر بكيفية طرح الأفلام خلال هذه الأزمة الصحية العالمية… هذا يعني التوقف المؤقت لخططنا لطرح فيلم مولان فيما نقيم كيف يمكننا طرح هذا الفيلم للجمهور في جميع أنحاء العالم بالشكل الأنسب“.

ويأتي تأجيل عرض فيلم “مولان” بعد قرار شركة “وارنر براذرز” تأجيل طرح فيلم الإثارة “تينيت” للمخرج كريستوفر نولان في أغسطس/ آب. وكان ينظر للفيلمين على أنهما أفضل فرصة لدور العرض لإنقاذ جزء من موسم الصيف المربح.

كما أعلنت شركة “باراماونت بيكتشرز” للإنتاج السينمائي أن الجزء الثاني من فيلم “توب غن” من بطولة توم كروز ويحمل اسم عنوان “مافريك” تم تأجيله هو الآخر إلى الثاني من يوليو/ تموز 2021 بعدما كان من المقرر طرحه في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2020.