ديزني تعيد صوت روبن ويليامز من دون ذكاء اصطناعي

بعد 9 سنوات من وفاته، تعيد ديزني صوت الممثل الكوميدي الراحل روبن ويليامز لتأدية صوت شخصية “جنّي” من فيلم “علاء الدين” الكرتوني، من دون اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي مطلقاً، كما أشيع سابقاً، في فيلم قصير، بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق الشركة.

واحتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيس ديزني، أعرب المشاهدون الذين شاهدوا الفيلم القصير بعنوان “ذات مرة في الاستوديو-Once Upon a studio”، الذي يستعرض 100 عام من عالم والت ديزني، عن سعادتهم بمشاهدة بعض الشخصيات الأكثر شهرة في ديزني.

ودحضت المنتجة إيفيت ميرينو، الفائزة بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم سينمائي، فكرة اعتماد ديزني على الذكاء الاصطناعي في إحياء أصوات الشخصيات الراحلة المشاركة في الفيلم، بل اعتمدت في فيلمها القصير على خطوط مباشرة من تسجيلات سابقة مؤرشفة قام بها ويليامز قبل وفاته، عام 2014، عن عمر 63 عاماً، للحصول على صوت فعلي للشخصية.

وأوضحت ميرينو أن فريق الفيلم القصير قام بمراجعة بمقتطفات ويليامز من “علاء الدين” للعثور على حوار شخصية جنّي الذي يتناسب مع الفيلم، ثم اختار مخرجا الفيلم دان أبراهام وترينت كوري المقتطفات وقام بمشاركتها مع عائلة الراحل، مؤكداً أبراهام على وجود تعاون مسبق مع عائلة ويليامز في هذا الأمر.