الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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ديشان يكشف تشكيلة فرنسا أمام المغرب

منذ 56 دقيقة
مدرب فرنسا ديدييه ديشان

مدرب فرنسا ديدييه ديشان

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كشف مدرب فرنسا ديدييه ديشان، التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة أمام المغرب، لحساب نصف نهائي كأس العالم 2022، مساء الأربعاء.

وضمت تشكيلة فرنسا: لوريس – كوندي – فاران – كوناتي – هيرنانديز – غريزمان – تشواميني – فوفانا – ديمبيلي – جيرو – مبابي.

وتوجهت، قبل قليل، حافلتا الفريقين صوب استاد البيت، الذي سيحتضن القمة المصيرية، التي ستكشف هوية المنتخب، الذي سيواجه الأرجنتين في نهائي المونديال، يوم الأحد القادم.

ويسعى منتخب “الديوك” إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بقوة، بعدما وصلوا لهذا الدور عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي.

فيما يمني “أسود الأطلس” النفس بمواصلة كتابة التاريخ والمرور إلى نهائي المونديال، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور.

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